La Sierra se suma un año más al 'World Cleanup Day' con una jornada de limpieza en El Patriarca

El centro comercial La Sierra se suma un año más al World Cleanup Day, Día Mundial de la Limpieza, que este año celebra su sexta edición el próximo sábado 13 de septiembre con el objetivo de concienciar a la población para mantener limpio el planeta a través de sus espacios más cercanos.

Con este motivo, La Sierra, en colaboración con Sadeco y el Ayuntamiento de Córdoba, ha organizado para ese día una jornada de limpieza en el parque urbano El Patriarca, al que podrán sumarse todos los voluntarios que lo deseen previa inscripción en la página web del centro comercial hasta el mismo sábado 13 de septiembre. Los participantes en esta actividad recibirán como regalo una gorra de la campaña. La jornada cuenta también con la colaboración de Arca de Noé y de la Asociación de Voluntariado GEA.

De este forma, y "fruto de su compromiso con el planeta", La Sierra se suma a este programa global dirigido a concienciar a la población contra la generación de basura y la contaminación que los residuos provocan en la naturaleza.

Convocada desde más de 150 países, esta iniciativa medioambiental consigue movilizar cada año a casi 20 millones de personas en todo el mundo, y pretende crear una ola verde a nivel mundial realizando de manera coordinada actividades de limpieza en todo tipo de espacios como parques, bosques, playas o parajes naturales para afrontar el problema de la gestión de residuos.

La acción en la zona de El Patriarca se llevará a cabo desde las 9.00 horas y tendrá como punto de partida la calle Lentisco, esquina calle Mejorana. En ella, instituciones, vecinos, asociaciones de la localidad, voluntarios, así como empleados y usuarios del centro comercial "contribuirán a asegurar un futuro menos contaminante para el planeta".

Además, entre todos los participantes se sortearán 100 euros para gastar en compras en el centro comercial.