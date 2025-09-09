Rafael Luque, presidente de Asadipre: "Reclamamos para los centros públicos más profesorado de apoyo, PT, AL y PTIS"

El presidente en Córdoba de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), Rafael Luque, ante el inicio del curso escolar en la provincia de Córdoba, traslada a la Junta de Andalucía una demanda histórica, «la reducción de ratios». «La bajada de natalidad debería aprovecharse para consolidar grupos con menos alumnado, lo que mejora la atención individualizada» , expone. Sin embargo, según Luque, la falta de nacimientos «en muchos casos, se está traduciendo en supresión de unidades, mientras que en la red concertada se mantienen, incluso en zonas de baja natalidad. Esto genera una sensación de desequilibrio y agravio comparativo, ya que la enseñanza pública debería ser la que garantice el derecho universal a la educación en igualdad de condiciones».

«Antes de tomar decisiones drásticas de cierre de unidades o centros públicos pedimos que se articulen planes de revitalización en esos barrios y poblaciones, con programas de apoyo a las familias y proyectos municipales y regionales que hagan atractiva la escolarización en la escuela pública», recalca. Por otro lado, esta asociación reclama para los centros públicos «más profesorado de apoyo, especialistas en PT y AL, así como personal técnico de administración y servicios e integración social, que son fundamentales para la inclusión y el funcionamiento diario de los centros. Además, pedimos que las plantillas y cupos se confirmen con antelación para poder organizar los recursos y la atención al alumnado sin incertidumbre».

Otras peticiones de esta entidad son la necesidad de que centros educativos públicos con más de 40 años de antigüedad se sometan a una reforma integral; que se sigan realizando más mejoras en climatización, aunque «se haya dado un paso importante en la instalación de toldos» y que se continúen adecuando recreos y zonas comunes, para que dispongan de más vegetación y árboles.

