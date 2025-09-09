El PP sostiene que Córdoba funciona cuando gobiernan frente a "la parálisis del PSOE"

El Partido Popular de Córdoba ha reunido este martes a su junta directiva provincial por el inicio del nuevo curso político, y donde el presidente provincial de esta formación, Adolfo Molina, ha valorado el “momento clave” en el que se encuentran Córdoba y Andalucía. “Estamos demostrando que cuando gobierna el Partido Popular, las cosas funcionan. Frente a la parálisis y la ruina que dejaron los gobiernos socialistas, hoy tenemos una tierra que avanza, que crea oportunidades y que es referente de estabilidad y crecimiento”, ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Molina ha destacado que en Andalucía el PP ha pasado de ser "una comunidad quebrada a tener autonomía financiera y la confianza de los mercados. “No es un eslogan, es una realidad. Y en Córdoba lo vemos cada día con más inversiones en sanidad, en educación, en infraestructuras y en apoyo a los sectores productivos”, ha dicho. En este sentido, el presidente popular ha recordado que están en marcha reformas históricas en infraestructuras sanitarias como el hospital Reina Sofía, nuevos centros de salud en la capital y en municipios como Bujalance o Villanueva de Córdoba, y una apuesta clara por reforzar la atención primaria en comarcas como Los Pedroches o la Subbética.

Junta directiva provincial del PP, celebrada este martes. / A. J. González

Desatasco de infraestructuras

Además, el Gobierno andaluz del PP ha conseguido desatascar infraestructuras que "el PSOE tuvo guardadas en un cajón durante décadas", como la variante de las Angosturas en Priego de Córdoba o la ronda del Marrubial en la capital, así como numerosas depuradoras. Otro de los hitos destacados por Adolfo Molina es el “momento histórico" que vive Córdoba con la Base Logística del Ejército de Tierra como proyector tractor dentro de una estrategia de industrialización sostenible que estamos llevando a cabo. "Frente a esto, lo que tenemos del Gobierno de Sánchez es mentira y abandono", ha lamentado.

Visita de Montero a Córdoba

“La señora Montero vino a Córdoba hace unos días a engañar a los cordobeses diciendo que Andalucía tendrá 18.000 millones más para gasto social. Eso es rotundamente falso. Ni un euro de esa operación contable irá a hospitales, ni a colegios, ni a carreteras”, ha afirmado Adolfo Molina en referencia a la celebración el pasado viernes de la interparlamentaria del PSOE en la localidad de la Campiña. “Vino a Montilla a hacerse la foto, como hace cada fin de semana, pero no dio ni una sola explicación sobre el caos ferroviario que afecta diariamente a miles de personas, ni habló de la conversión de la N432 en autovía o de la falta de capacidad eléctrica en la provincia”, ha criticado el presidente del PP.

Financiación autonómica

"María Jesús Montero vino a demostrar lo que Córdoba y Andalucía representan para el Gobierno de Pedro Sánchez, nada", ha asegurado Adolfo Molina, quien ha vuelto a reclamar la reforma urgente del sistema de financiación autonómica “que cada año nos quita a los cordobeses y andaluces 1.500 millones de euros, y con ese dinero podríamos reforzar aún más la sanidad, mejorar el transporte público en la provincia o culminar infraestructuras hidráulicas que son vitales en un momento de sequía. Pero el PSOE prefiere mirar para otro lado porque depende de sus pactos con independentistas”.

José María Bellido, Adolfo Molina, Araceli Cabello y José Antonio Nieto, este martes en la junta directiva provincial del PP. / A. J. González

En definitiva, mientras el PSOE se dedica a engañar y a bloquear, el Partido Popular en Córdoba y en Andalucía demuestra con hechos que se puede gobernar de otra manera, con rigor, con sensibilidad social y con visión de futuro. “Desde Córdoba queremos dejar claro que el cambio andaluz es imparable y que el Partido Popular seguirá liderando ese cambio frente a un Gobierno central que maltrata a esta tierra”, ha concluido.