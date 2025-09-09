El PP recuerda que el PSOE declaró legal la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba y zanjó el debate de la titularidad

El Partido Popular ha recordado este martes que fue un gobierno del PSOE, con Carmen Calvo como ministra de Cultura, el que en el año 2006 declaró acordes a derecho todas las inmatriculaciones realizadas hasta la fecha, incluida la de la Mezquita-Catedral por parte del Cabildo Catedral y ha exigido a los socialistas no abrir debates que consideran superados como el de la gestión pública del monumento. El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado que su grupo presentará una enmienda a la moción conjunta que PSOE y Hacemos Córdoba elevarán al próximo pleno del 11 de agosto reclamando la titularidad pública del monumento y la gestión coparticipada por las administraciones y el Cabildo Catedral.

Torrico ha centrado sus críticas en la figura del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, uno de los proponentes de la moción inspirada en las demandas de la Plataforma Mezquita-Catedral y le ha recordado que fue un gobierno de su partido el que dio validez a las inmatriculaciones. Asimismo, también ha subrayado que otro gobierno del PSOE a nivel municipal, el encabezado por la alcaldesa Isabel Ambrosio, el que terminó dando portazo a la cuestión con un informe evacuado por la entonces jefa de la asesoría jurídica municipal, Mercedes Mayo, en el año 2016 en el que se dictaminó que no había ninguna posibilidad de que la ciudad de Córdoba reclamase la titularidad de la Mezquita-Catedral al ser un bien propiedad de la iglesia.

Ultiman las obras de emergencia en la Mezquita-Catedral / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Olvidar el pasado del PSOE

En esta línea, el portavoz del PSOE ha acusado a Antonio Hurtado de querer olvidar todo ese pasado en el que el PSOE tuvo un papel protagonista y le ha espetado al edil que no es "un freelance" en la política por lo que "está condenado a asumir las decisiones de su partido". Asimismo, ha arremetido contra el portavoz del PSOE por hacer seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez y le ha pedido no desenterrar cuestiones que en Córdoba consideran que están "más que solventadas" porque no hay debate "ni jurídico ni político ni de ciudad" en torno a la titularidad de la Mezquita-Catedral y su hipotética gestión pública.