Ayuntamiento de Córdoba
El PP recuerda que el PSOE declaró legal la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba y zanjó el debate de la titularidad
Torrico lamenta que se rescaten debates del pasado "superados a nivel jurídico, político y social"
El Partido Popular ha recordado este martes que fue un gobierno del PSOE, con Carmen Calvo como ministra de Cultura, el que en el año 2006 declaró acordes a derecho todas las inmatriculaciones realizadas hasta la fecha, incluida la de la Mezquita-Catedral por parte del Cabildo Catedral y ha exigido a los socialistas no abrir debates que consideran superados como el de la gestión pública del monumento. El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado que su grupo presentará una enmienda a la moción conjunta que PSOE y Hacemos Córdoba elevarán al próximo pleno del 11 de agosto reclamando la titularidad pública del monumento y la gestión coparticipada por las administraciones y el Cabildo Catedral.
Torrico ha centrado sus críticas en la figura del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, uno de los proponentes de la moción inspirada en las demandas de la Plataforma Mezquita-Catedral y le ha recordado que fue un gobierno de su partido el que dio validez a las inmatriculaciones. Asimismo, también ha subrayado que otro gobierno del PSOE a nivel municipal, el encabezado por la alcaldesa Isabel Ambrosio, el que terminó dando portazo a la cuestión con un informe evacuado por la entonces jefa de la asesoría jurídica municipal, Mercedes Mayo, en el año 2016 en el que se dictaminó que no había ninguna posibilidad de que la ciudad de Córdoba reclamase la titularidad de la Mezquita-Catedral al ser un bien propiedad de la iglesia.
Olvidar el pasado del PSOE
En esta línea, el portavoz del PSOE ha acusado a Antonio Hurtado de querer olvidar todo ese pasado en el que el PSOE tuvo un papel protagonista y le ha espetado al edil que no es "un freelance" en la política por lo que "está condenado a asumir las decisiones de su partido". Asimismo, ha arremetido contra el portavoz del PSOE por hacer seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez y le ha pedido no desenterrar cuestiones que en Córdoba consideran que están "más que solventadas" porque no hay debate "ni jurídico ni político ni de ciudad" en torno a la titularidad de la Mezquita-Catedral y su hipotética gestión pública.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años