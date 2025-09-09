El PP propone a Adif colaborar en la remodelación de la plaza de las Tres Culturas de Córdoba y pide al PSOE su apoyo

El Partido Popular denunciará en el Pleno de Córdoba la situación de abandono y dejadez que sufre desde hace varios años la plaza de las Tres Culturas, frente a la estación de trenes, y del estanque que la precede y que lleva tiempo sin agua. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado este martes las dos mociones que su grupo trasladará al pleno del 11 de septiembre y ha explicado que la voluntad de la propuesta en torno a esta céntrica plaza de la estación es de colaboración con Adif, propietaria del espacio.

El edil del PP ha lamentado la situación de la plaza que no tiene apenas sombras ni árboles y que presenta un aspecto descuidado a pesar de ser la puerta de entrada de la ciudad para todos aquellos que llegan a Córdoba en tren. En este sentido, los populares proponen al Gobierno de Pedro Sánchez remodelar la plaza y construir "una alternativa más amable y adaptada al calor". Para ello, su propuesta pasa por renaturalizar el espacio, por lo que han mostrado su disponibilidad de colaborar con el proyecto de reforma. No obstante, Torrico ha recordado que para ello Adif debe dar permiso a cualquier tipo de proyecto al ser el titular de la misma.

Retratar al PSOE

Asimismo, el portavoz popular ha reconocido que la intención del PP es ver qué hacen los grupos de la oposición con la propuesta para el arreglo del espacio dedicado a las tres culturas, en especial el PSOE. Torrico entiende que los socialistas se limitan a exigir sin dar propuestas y ha pedido que, ahora, cuando la administración interpelada es una del PSOE, "prediquen con el ejemplo". "Espero que no tengan problema en exigir a Adif lo que nos reclamen a nosotros", ha añadido el portavoz.

Por otro lado, los populares llevarán al salón de plenos otra moción para pedir al Gobierno central que incluya la declaración de Villanueva del Rey como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, zona catastrófica. El portavoz popular ha recordado el incendio que asoló a este municipio cordobés este verano arrasando 400 hectáreas en su término municipal.

Las tareas de extinción del incendio en Villanueva del Rey, en imágenes / AJ González / COR

Cuidador honorario de Trueque

Por último, el Pleno de Córdoba tiene previsto aprobar, además, una declaración institucional para agradecer a Rafael Estévez su entrega y trabajo en el patio de la calle Trueque, del que es su cuidador honorario y al que le ha dedicado prácticamente toda su vida. Los grupos municipales quieren, de este modo, agradecer en su jubilación a Estévez el trabajo de cuidado y mantenimiento de esta vivienda adquirida por el Ayuntamiento de Córdoba como centro de interpretación de los patios de Córdoba. Torrico ha expresado el deseo del equipo de gobierno de que el cuidador no se desvincule completamente de estas labores de cuidado del patio que ahora asumirá la Delegación de Cultura.

Centro de Interpretación de los Patios, en Trueque 4. / Víctor Castro

Por otro lado, el Pleno también aprobará una declaración, al calor del día 23 de septiembre, contra la explotación sexual y la trata de mujeres.