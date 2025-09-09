La junta de gobierno local tumba de una tacada siete recursos contra las oposiciones de portero en Córdoba

La junta de gobierno local desestimó este martes de una tacada siete recursos de alzada interpuestos por otros tantos aspirantes a las 19 plazas de portero que el Ayuntamiento de Córdoba ofertó el año pasado mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre. Las plazas, de las que quedaron desiertas cuatro al no alcanzar los aspirantes la mínima puntuación prevista, pertenecían a las ofertas de empleo de 2018 y 2019.

Los siete demandantes que presentaron recursos de alzada pedían al Consistorio que anulase varias preguntas del examen recurridas con reevaluación de la calificación obtenida en la segunda prueba y, subsidiariamente, la anulación total y repetición de ese segundo ejercicio. La junta de gobierno local ha tumbado hoy todos estos recursos de alzada en base a un informe jurídico emitido por la jefa de departamento de selección que rechaza los argumentos expuestos por los demandantes.

Recurrir a la justicia

Los aspirantes a porteros aún pueden agotar la vía judicial, ya que contra esta resolución de la junta de gobierno local, podrán interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba. De hacerlo, tendrán que formalizarlo en un plazo máximo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

En el Campus de Rabanales se celebró el examen de las 19 plazas portero. / Manuel Murillo / COR

A esta convocatoria de 19 plazas de porteros se presentaron más de 2.000 aspirantes, algunos de los cuales ya desde el inicio del proceso denunciaron la dificultad de algunas de las preguntas del examen y un cambio en el sistema de penalización que, a su juicio y al de los sindicatos, les habría perjudicado. El 11 de junio del 2025, el Ayuntamiento publicó el listado definitivo de los aprobados para estas plazas (15), así como un listado de reserva para la provisión de esas plazas. El listado con 450 personas tendrá un plazo de vigencia de tres años en los cuales el Consistorio podría llamarlos para ocupar las vacantes. Desde la celebración de los exámenes de portero no hay sesión de pleno a la que no asista algunos de los aspirantes para mostrar su enfado por las oposiciones.