María Luisa Lucena, presidenta de FAPA Córdoba concertada: «Pedimos que se aprueben subvenciones para los comedores de centros concertados»

María Luisa Lucena, presidenta de la FAPA Córdoba de centros concertados, ante el comienzo del nuevo curso escolar, reivindica que la Junta de Andalucía apruebe medidas para subvencionar a las familias el coste de los comedores escolares de los centros de enseñanza concertados, como están adoptando otras regiones del país.

Esta FAPA plantea que se establezcan para los comedores de los centros de enseñanza concertados ayudas públicas al comedor similares a las existentes en los colegios públicos, en función de la renta u otros requisitos, porque recuerda que las familias con hijos en estos centros de enseñanza tienen que hacer frente por igual a que haya subido hasta un 40% el precio de la cesta de la compra y también los materiales escolares.

Por otro lado, la presidenta de esta FAPA espera que la Junta de Andalucía cumpla con su compromiso de ir reduciendo progresivamente las ratios en las aulas, teniendo en cuenta la progresiva bajada de la natalidad, y que se sigan incrementando las medidas para mejorar la atención a las necesidades educativas especiales.

Sobre este tema en concreto, Lucena precisa que desde esta federación se pidió a la Junta poder contar con un aula de necesidades especiales en centros, por ejemplo, como el CES Lope de Vega, pero indica que no fue admitida por tratarse de un centro en el que se imparten estudios postobligatorios y por entender la Administración que en Bachillerato baja la ratio.

Por otra parte, María Luisa Lucena, demanda más plazas de FP para estudios y centros que no están pudiendo dar respuesta a las crecientes solicitudes que reciben y al interés que existe por este tipo de estudios y lamenta que el Gobierno andaluz denegara recientemente el concierto para cursar Bachillerato a once centros concertados en Córdoba. Acerca de esta situación, la responsable de esta FAPA asegura que hay familias que tienen que hipotecarse para pagar a sus hijos el Bachillerato.

