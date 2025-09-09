La izquierda volverá a reclamar en el Pleno de Córdoba la gestión pública de la Mezquita-Catedral tras el incendio

Los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba pedirán de nuevo en el Pleno de Córdoba Mezquita-Catedral la gestión pública del monumento después de que el incendio del pasado 8 de agosto haya vuelto a evidenciar, según ellos, "la urgencia impostergable de un modelo de gestión profesional, participativo y acorde con los estándares que prescribe la Unesco", que en 1984 declaró el edificio Patrimonio de la Humanidad. La petición se vertebra a raíz de una moción conjunta que los grupos de izquierdas promueven en colaboración con la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba.

Los portavoces de sendos grupos, Antonio Hurtado (PSOE) y Juan Hidalgo (Hacemos Córdoba), han comparecido este martes junto al portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, para denunciar que la Unesco ya advirtió en una guía publicada en 2024 sobre los riesgos de almacenar aparatos eléctricos y material inflamable en inmuebles de alto valor patrimonial, después de que el origen del fuego (que sigue investigando la Policía Científica que aún no ha evacuado su informe) se produjera en una zona donde se encontraban material de limpieza y sillas apiladas.

"Los dos derechos inalienables que convergen en el edificio, de valor excepcional, el derecho al culto y el derecho a la cultura, deben ser ordenados razonablemente para que ambos se desempeñen con eficacia y sin interferencias", ha reivindicado Miguel Santiago para subrayar que desde los postulados de la plataforma no se pone en duda que la liturgia y la función religiosa del templo deben ser organizadas por el Cabildo Catedral. "Pero de la misma manera y con la idéntica lógica, su dimensión patrimonial debe ser gestionada por una entidad plural, capaz, profesional e independiente que administre el conjunto monumental con directrices estrictamente científicas", sostiene.

Intromisión de la dimensión litúrgica

El portavoz de la plataforma ha asegurado que en las últimas décadas han constatado "la intromisión creciente y continuada de la dimensión litúrgica sobre la cultural, con unas consecuencias nefastas para la comprensión y desnaturalización del monumento", y ha redundado en reclamar el monumento como bien público. "La mejor manera de proteger un bien de extraordinario valor histórico y cultural para la humanidad como la Mezquita de Córdoba es sacarlo del tráfico jurídico y declararlo de dominio público", ha insistido Santiago recordando el proceso administrativo que en 2016 les llevó a reclamar la titularidad pública de la Mezquita-Catedral.

Qué reclaman al gobierno local

Por todo lo anterior, en la moción se exige al gobierno local que adopte las resoluciones oportunas, jurídicas y políticas, para la declaración y recuperación de la Mezquita-Catedral de Córdoba como bien de dominio público, así como la creación de un órgano de gestión profesional del conjunto monumental, con la participación de las administraciones públicas, el Cabildo Catedralicio, la Universidad de Córdoba y representantes de la sociedad civil, tal como proponen las directrices

Por último, piden al gobierno municipal, a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Cultura que se garantice en el plan director de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que está ahora en tramitación, "la preservación y correcta interpretación del monumento en toda su complejidad y de acuerdo con los cuatro criterios expresados en la declaración de la Unesco de 1984, entre los que destaca su origen y evolución, sus características arquitectónicas y su influencia en el arte y en la construcción universal, según prescriben las Directrices Prácticas para los Bienes de Interés Mundial". A tal fin, entre otros contenidos, piden reformularse el organigrama de gestión del edificio, "cuya redacción actual atribuye al Cabildo Catedralicio su administración exclusiva a través del denominado Consejo de Fábrica, que constituye un órgano medieval, anticuado e inoperante; así se ha demostrado con claridad en los lamentables siniestros de agosto".

Además, se insta al gobierno municipal a trasladar el contenido recogido en esta moción al plan de gestión del casco histórico que tramita el Ayuntamiento, ya que "en su redacción hasta ahora conocida se limita a delegar en el plan director la ordenación, gestión y actuaciones sobre la Mezquita-Catedral". En este sentido, piden que el propio plan de gestión se reformule.

Responsabilidades sobre el incendio

"No tiene sentido la declaración del casco histórico de Córdoba como patrimonio de la humanidad sin su corazón que es la Mezquita de Córdoba", ha concluido diciendo Santiago. "Desde el mismo día del incendio, estamos sorprendidos, muy sorprendidos, porque estamos asistiendo a una operación de distracción, centrando la información en cómo se está reponiendo el daño. Sin embargo, la pregunta que seguimos haciendo sigue en pie. ¿Por qué se ha producido el daño?", ha preguntado retórico para criticar "las excusas" dadas por el Cabildo para almacenar productos de limpieza en el lugar donde se inició el fuego. "El incendio ocurrió sin plan director, ya que no estaba aprobado. Seguimos sin la información oficial de la Policía, que después de un mes todavía no ha sacado el informe", ha añadido.