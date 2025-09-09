Qué hacer hoy en Córdoba, martes 9 de septiembre de 2025

Música

Concierto de Pignoise

Pignoise celebra su 20 aniversario con un Tour especial en el que repasarán todos sus éxitos. El concierto está emarcado en las actividades paralelas al Festival Al-Andalus Mundial de Clubes de Fútbol Juvenil.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, s/n. 21.00 horas.

Muestra

Sigue ‘Del éxodo y del viento’

Hasta el próximo día 24 de octubre se podrá visitar Del éxodo y del viento. Exilio español en el Magreb 1939-1962. La exposición ofrece un recorrido histórico y emocional sobre el exilio español en el norte de África, uno de los exilios más desconocidos.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa. Ángel de Saavedra, 9. De 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición

Inauguración de ‘Escalas Fractales’, de Jacinto Lara

El artista cordobés Jacinto Lara (Fernán Núñez, 1953) está estrechamente vinculado al concepto de fractales en su obra, especialmente en su faceta como pintor, escultor y grabador. Su trabajo a menudo explora estructuras repetitivas y patrones geométricos que se relacionan con la idea de fractales. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro UCOCultura. Plaza de la Corredera, 40 20.00 horas.