La Fiscalía alerta del elevado número de menores víctimas de delitos sexuales en Córdoba y del papel de las redes y el porno

La Fiscalía de Andalucía alerta del elevado número de menores víctimas de delitos sexuales en la provincia de Córdoba. El consumo "excesivo" por parte de los propios menores de pornografía y redes sociales estaría detrás del fenómeno de aumento de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, entre los que destacan las agresiones sexuales.

La preocupación de la Fiscalía viene a confirmar lo que ya advirtió el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA): el número de menores convertidos en víctimas sexuales está en aumento. Y ese fenómeno continúa en 2025: en el primer semestre, el número de menores convertidos en víctimas sexuales se triplicó. Como informó este periódico, cada semana son atendidos seis niños por delitos contra la libertad sexual en la provincia. Solo hasta junio se tuvo conocimiento de 137 víctimas.

Córdoba registró 13 expedientes por agresiones sexuales en 2024, según destaca la Memoria del Fiscal Superior de Andalucía. "Preocupa, en general, el elevado número de víctimas menores de edad (Almería, Cádiz, Córdoba)", recoge el documento, aunque la Fiscalía considera que la "mayor concienciación en la persecución de estos delitos" está detrás del aumento del número de procedimientos incoados. Un número que "sigue siendo muy alto".

Una adolescente mirando el móvil en su cama. / L.O.

Aumento de delitos sexuales

En total, se registraron 224 expedientes de reforma en la comunidad. Entre esas pruebas preconstituidas destacan las referidas a las agresiones sexuales, que fueron 206, la gran mayoría. Otras 38 fueron por abusos sexuales. Llaman la atención "por su importancia" los 115 expedientes por agresiones sexuales de Sevilla, los 24 de Almería, los 21 de Cádiz, los 13 de Córdoba, los 13 de Málaga, los 10 de Jaén, los 9 de Granada y uno en Huelva. Por abuso, 17 se abrieron en Jaén y 14 en Málaga.

"Todas las secciones se hacen eco del aumento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual y, en particular, los relativos al delito de agresión sexual", subraya la Fiscalía de Andalucía. Las principales acusaciones denuncian agresiones en sus distintas modalidades, corrupción de menores y producción o tenencia de material pornográfico.

Otro dato que recoge el informe: en Córdoba, la Fiscalía realizó 91 pruebas preconscituidas en la Sala Gessel, un espacio utilizado por proteger a las víctimas vulnerables. Esta cifra puede dar también buena idea de la actividad fiscal en la atención a menores -los principales usuarios- víctimas de agresión sexual, de violencia doméstica, de abandono familiar o de acoso.

La trata de seres humanos se reduce

La preocupación de la Fiscalía por las agresiones sexuales en Córdoba contrasta con el "importante descenso" del número de procedimientos relativos a la trata de seres humanos, un delito muy relacionado con la libertad sexual.

Cada semana son atendidos seis menores víctimas de delitos contra la libertad sexual en Córdoba, de acuerdo con la información del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) sobre la actividad desarrollada en lo que va de 2025. De este modo, sus profesionales han asistido a 137 menores de edad por estos hechos (se trata de expedientes nuevos) con los datos recabados hasta el momento y la coordinadora del servicio, Laura Fernández, indica que el número se ha triplicado en un año.