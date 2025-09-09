Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 9 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 10 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

José González Romero

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rita Aguilar García

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Francisca Rodríguez Gamero

La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
  2. Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
  3. El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
  4. Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
  5. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  6. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  7. El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
  8. El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años

Adif saca a licitación por 165.000 euros la nueva señalética de la estación de trenes "Córdoba-Julio Anguita"

Adif saca a licitación por 165.000 euros la nueva señalética de la estación de trenes "Córdoba-Julio Anguita"

Los fallecidos en Córdoba el martes 9 de septiembre

Los fallecidos en Córdoba el martes 9 de septiembre

El PP sostiene que Córdoba funciona cuando gobiernan frente a "la parálisis del PSOE"

El PP sostiene que Córdoba funciona cuando gobiernan frente a "la parálisis del PSOE"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba se sitúa como tercera provincia de Andalucía con la tasa de suicidio más alta

Córdoba se sitúa como tercera provincia de Andalucía con la tasa de suicidio más alta

Más de 59.800 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan este miércoles el curso 25-26 en Córdoba

Más de 59.800 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan este miércoles el curso 25-26 en Córdoba

La UCO da respuesta al auge de consultas sobre salud mental con un plan propio de prevención del suicidio

La UCO da respuesta al auge de consultas sobre salud mental con un plan propio de prevención del suicidio

El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha una nueva edición de Otoño Sefardí

El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha una nueva edición de Otoño Sefardí
Tracking Pixel Contents