Córdoba se sitúa como tercera provincia de Andalucía con la tasa de suicidio más alta

Ante la conmemoración este miércoles 10 de septiembre del Día de la Prevención del Suicidio, la Federación Salud Mental Andalucía, que integra a Asaenec Córdoba, señala que Andalucía vive una emergencia silenciosa. 815 personas se quitaron la vida en Andalucía el pasado año, según los datos provisionales del INE correspondientes a 2024, una cifra que supera a la de 2023 (772 suicidios) y refleja un dolor profundo que no siempre se ve. "Este aumento evidencia la falta de respuesta efectiva ante el sufrimiento emocional y la soledad no deseada, que afectan especialmente a quienes no reciben el apoyo de los servicios sociales ni de su entorno", indica esta federación.

Bajo el hashtag #ParaDejarDeSufrir la Federación Salud Mental Andalucía se une a la campaña realizada por la Confederación, cuyo objetivo es promover una transformación social para que “la vida sea un lugar donde vivir”, tal y como reclama el manifiesto elaborado por el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y la Red Estatal de Mujeres.

La Federación Salud Mental Andalucía recomienda buscar ayuda y visitar la 'Guía de Prevención' “Permítete Vivir” que identifica indicios y señales de alerta, ofrece información a familiares y personas en riesgo, y promueve las entidades del movimiento asociativo en la red de salud mental. Invertir en prevención es fundamental para combatir este problema.

La mayoría de los casos de suicidio se dan en hombres. / ShutterStock

815 muertes evitables

De los 815 suicidios que hubo en 2024 en Andalucía, 631 fueron hombres y 184 mujeres, lo que sigue reflejando una profunda brecha de género, con más del 77% de los casos correspondientes a varones. Las provincias con más muertes en cifras absolutas fueron Sevilla (164), Málaga (163) y Cádiz (121), mientras que en Córdoba hubo 81 (64 hombres y 17 mujeres), frente a los 82 de 2023, que fueron 70 hombres y 12 mujeres. Córdoba, con 1,06 casos de suicidio por cada 100.000 habitantes, junto a Granada (1,13) y Jaén (1,03), fueron las provincias de la región con las tasas más elevadas en relación con su población. Córdoba mantiene una tasa alta y estable en 2023 y 2024 (1,06), algo superior a la media andaluza, que es de 0,95 casos, y por encima de la que hubo en 2022, que fue de 0,92.

Desde la Federación Salud Mental Andalucía se alerta de que "este aumento no puede entenderse como un fenómeno puntual, sino como el reflejo de un malestar emocional profundo en distintos sectores de la población, especialmente entre los más vulnerables".

Los expertos hacen una llamada sobre la prevención el suicidio. / CÓRDOBA

Para Manuel Movilla, presidente de la Federación Salud Mental Andalucía, “prevenir el suicidio es responsabilidad de todos y de todas las administraciones, incluidas las locales y provinciales. No hablamos solo de un problema ligado a las personas con un trastorno mental, sino de una realidad mucho más amplia que afecta al bienestar emocional de la ciudadanía. Cualquiera puede atravesar un sufrimiento que le lleve al límite, y eso nos obliga a mirar de frente esta emergencia. Lo más importante es saber que el suicidio se puede prevenir: nadie debería sentirse solo en su dolor. Si como sociedad no somos capaces de verlo y actuar, es que estamos fallando en lo esencial: en cuidar la vida”.

Movilla añade que “del suicidio hay que hablar sin miedo. Igual que la DGT consiguió salvar miles de vidas con sus campañas sobre seguridad vial, necesitamos campañas en la televisión pública andaluza que rompan el silencio y hagan visible este dolor. Quien se siente atrapado debe saber que no está solo, que pedir ayuda es posible y que siempre hay salida. Prevenir es primordial.”

Peticiones de la federación

La Federación insiste en la necesidad de aumentar los recursos de atención psicológica y psiquiátrica en el sistema público de salud; incorporar programas de prevención y educación emocional en entornos escolares y laborales; fortalecer el papel de los servicios sociales, asociaciones y redes comunitarias; apostar por una estrategia autonómica específica de prevención del suicidio y por realizar campañas de sensibilización e información en la televisión pública andaluza.