La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas

Como cada año, Córdoba celebra el sábado 13 de septiembre la Noche del Patrimonio, que este año cumple su octava edición, y con la que las 15 ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO pone en valor la conservación y promoción de su patrimonio histórico y cultural.

Al igual que en anteriores ediciones, con motivo de esta celebración los principales monumentos de la capital abrirán sus puertas en horario nocturno, con visitas gratuitas, y actividades programadas para la ocasión.

La edición de este año repite la estructura en tres secciones: Escena Patrimonio, en la que la danza contemporánea es la gran protagonista; Abierto Patrimonio, con la apertura excepcional de espacios patrimoniales; y Vive Patrimonio, que recoge una gran oferta de actividades culturales en el casco histórico.

Estos son los detalles de la apertura de espacios y actividades paralelas programadas para celebrar el patrimonio de Córdoba.

Abierto Patrimonio

Durante la noche del 13 de septiembre abrirán sus puertas con entrada gratuita los siguientes espacios de la capital:

Mezquita-Catedral. De 19.00 a 24.00 horas. Con entrada gratuita.

De 19.00 a 24.00 horas. Con entrada gratuita. Conjunto Arqueológico de Medina Azahara. En horario de 19.00 a 24.00 horas. Con visitas teatralizadas.

En horario de 19.00 a 24.00 horas. Con visitas teatralizadas. Museo Julio Romero de Torres. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Museo Taurino. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Posada del Potro. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Baños Califales. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Museo Arqueológico. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Sinagoga. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Casa Árabe. De 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 24.00 horas.

Cordobeses y visitantes en la Noche del Patrimonio de 2024 / MANUEL MURILLO

Visitas guiadas

Dos espacios han programado visitas guiadas con motivo de La Noche del Patrimonio: el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara y la Casa Árabe.

En Medina Azahara tendrá lugar la visita teatralizada ‘El legado del Califa. La Ciudad Brillante, el príncipe al-Hakam II y Subh’, con pases a las 20.45 y 22.15 horas. Es precisa la inscripción previa online es esta web.

Y en la Casa Árabe, visitas al torreón y a la sala de pinturas mudéjares de la mano de un guía experto. En horario de 20.00 a 24.00, con aforo de 15 personas y entrada libre hasta completar aforo.

Escena Patrimonio

A las 21.00 horas, en la Sala Orive, se estrena ‘Maja y bastarda', con coreografía e interpretación a cargo de Laila Tafur. El espectáculo es una apropiación de los bailes que son poco serios, poco sobrios, poco puros. Es una elección lúcida por los bailes que otros decidieron que eran poco. De esta manera alzo a la mil leches, que haciendo gala de su engranaje ficticio entre lo tradicional y lo novedoso, fabrica una jonda bastarda, una folklórica frankenstein que viaja del tablao al teatro, de la cueva al cabaret, del gremio a la afición o de lo sobrio a la fiesta. Se mueve en una zambra collage sobre la que teje un vocabulario que por contagio y familiaridad, se lanza a inventar un hacer cargado de preguntas que apelen a lo mestizo, a lo majo, a lo extranjero.

Detalle del espectáculo de Laila Tafur / CÓRDOBA

Vive Patrimonio

El Ayuntamiento de Córdoba programa el sábado 13 de septiembre las siguientes actividades paralelas con motivo de La Noche del Patrimonio.

Flamenco en el Museo Arqueológico

Concierto flamenco con Jesús Corbacho, Lámpara Minera Cante de las Minas 2024, a dúo acompañado a la guitarra por Juan Campallo. A las 22.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Concierto en el Bellas Artes

Concierto de clave y viola ‘Danzas y Melodías de la Spagna Antigua’, a cargo de Rami Alqhai y Javier Núñez. A las 21.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Sentir Flamenco

En la Plaza Tierra Andaluza (Compás de San Francisco), concierto ‘Sentir flamenco’ de la Compañía Argot Flamenco. A las 22.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Cajoneada Flamenca

A las 21.00 horas, a los pies del Templo Romano, tendrá lugar la experiencia ‘Cajoneada Flamenca: Trae tu cajón flamenco’, dirigida por Daniel Morales ‘Mawe’. Se trata de una experiencia participativa y educativa que acerca al público de todas las edades al mundo del flamenco, a través de su ritmo y compás.

Templo Romano de Córdoba. / Manuel Murillo

Instalación ‘Soy mi propia musa’

A las 20.00 horas, en el Palacio de Orive, se inaugura ‘Soy mi propia musa’, una intervención colectiva creada por veinte mujeres artistas que reivindican su lugar en la historia del arte. Se podrá visitar hasta el 19 de septiembre en horario de apertura del Palacio de Orive (9:00 – 14:00 horas).

Exposición en la Casa Árabe

Continúa en la Casa Árabe la exposición ‘Del éxodo y del viento: exilio español en el Magreb (1939-1962)’, inaugurada el 14 de junio, y que tiene como objetivo dar a conocer lo vivido por miles de personas que tuvieron que salir de España al final de la Guerra Civil y encontraron refugio al otro lado del mar, en la región del Magreb (en los antiguos territorios de la Francia colonial, hoy Túnez, Argelia y Marruecos).

Postales de Patrimonio

Postales de Patrimonio es un taller creativo en el que niños y niñas de 6 a 12 años diseñan y estampan sus propias postales inspiradas en el patrimonio cultural local. Será impartido por la artista Virginia Filardi, a partir de las 20.00 horas, en la plaza de San Agustín.

Poesía, Patrimonio de lo Humano

La Taberna Fuenseca acoge el recital ‘Poesía, Patrimonio de lo Humano’con la participación de cinco jóvenes poetas 'a Contra corriente'. A las 13.00 horas.

