Córdoba formará por primera vez a 58 agentes de la Policía Local para toda Andalucía

La incorporación de los agentes de la Policía Local de Córdoba será cada vez más ágil, lo que permitirá mantener en positivo el saldo de quienes se jubilan y quienes entran en el cuerpo. Para ello, este martes arrancan de forma simultánea en Córdoba una de las tres promociones extraordinarias del Curso de Ingreso de Policías Locales de Andalucía que imparte la Agencia de Emergencias (EMA) a través del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública Andalucía (Iespa) con las que se incorporarán 208 nuevos policías en distintos municipios andaluces. De este modo, este curso se imparte por primera vez en Córdoba, ciudad que se une a las sedes en Sevilla y Linares, con 58 agentes que irán destinados a siete municipios de la provincia cordobesa, granadina y malagueña.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha participado hoy junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la inauguración de este curso en el Centro de Recepción de Visitantes. En total, gracias al curso que se inicia en todas las sedes del Iespa se incorporarán 208 nuevos policías a 52 municipios andaluces, después de superar la formación de 1.335 horas (670 teóricas y presenciales en Córdoba y 665 prácticas en sus municipios).

El alcalde, junto a los 19 policías locales que han tomado posesión hoy. / CÓRDOBA

Una cifra en crecimiento

“La cifra de agentes está creciendo cada vez más gracias a la aprobación en el Parlamento andaluz de la Ley de Policías Locales, en julio de 2023, que ha marcado un antes y un después en nuestra comunidad autónoma, ha modernizado nuestros cuerpos de Policías Locales y está logrando incrementar el número de agentes al contemplar que los municipios de más de 5.000 habitantes cuenten con un cuerpo de Policía Local con un mínimo de cinco efectivos”, ha indicado el consejero que ha cifrado en 2.121 policías desde 2019 en toda Andalucía. Cuando los 208 agentes se incorporen se unirán a los más de 10.000 policías locales de los 500 cuerpos de Policía Local que hay en todo el territorio andaluz.

En Córdoba

De los 58 agentes que se van a formar durante estos meses en Córdoba, 37 de ellos se quedarán en la ciudad a partir del mes de junio de 2026, ya que forman parte de la Oferta de Empleo Público que se completa con otros 19 agentes que hoy mismo han tomado posesión de sus plazas y que no necesitan hacer este curso porque ya eran agentes de Policía y con los 13 de movilidad que ya se incorporaron en mayo. En total, Córdoba suma ahora 56 nuevos agentes de Policía que se añaden al medio centenar que ya lo hicieron el verano de 2022. En los últimos tres años, según los datos ofrecidos por el alcalde, se ha reforzado en más de un centenar de plazas la plantilla de la Policía Local de Córdoba.

Adolfo Molina y José María Bellido, junto al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, inauguran el curso de ingreso a la Policía Local de Andalucía. / A. J. González

La incorporación de estos agentes coincide con el relevo al que obliga la jubilación del hasta ahora la jefe de Policía Local de Córdoba, Antonio Serrano. La marcha del intendente principal ha provocado un estado de efervescencia en la plantilla ante la incertdumbre de quién ocupará su puesto. La entrevista concedida por Antonio Serrano a Diario CÓRDOBA también ha tenido su repercusión a nivel sindical, ya que el Siplib ha emitado un comunicado en el que lo critican y lamentan algunas afirmaciones del ya exjefe policia a este periódico.

Cooperación institucional

El consejero ha dado las gracias al Ayuntamiento de Córdoba y a su alcalde por la colaboración y ha señalado que este curso es “un ejemplo de colaboración entre administraciones ya que la selección de los efectivos de la Policía Local es un proceso compartido entre cada ayuntamiento y la Junta. Cada administración se responsabiliza de una parte del proceso en una interacción continua y coordinada para conseguir los mejores resultados”.

Antonio Sanz ha explicado que el aumento en la oferta formativa del instituto ha llevado a establecer convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla o el de Linares –en el caso de Córdoba se cerrará próximamente-, para hacer frente a las necesidades de capacitación de los agentes, al tiempo que ha tenido palabras de agradecimiento para los “210 alumnos que han elegido una carrera de servicio público y han apostado por dedicar su tiempo a servir a sus vecinos y a materializar el derecho fundamental a la seguridad en nuestros pueblos y ciudades”.

Antonio Díaz, intendente de la Policía local, junto al alcalde de Córdoba, José Maria Bellido. / A. J. González

El alcalde de Córdoba, por su parte, ha destacado esta experiencia de colaboración "ya que nos permite responder de forma mucho más eficaz a las necesidades de nuevos agentes de Policía Local no solo de Córdoba, sino de toda Andalucía, ya que en esta promoción de 58 agentes que se formarán en nuestra ciudad, 37 de ellos se integrarán en nuestra Policía Local y el resto desempeñará sus funciones en otras localidades de Andalucía", ha indicado.

Hasta 1.335 horas de formación teórico-práctica

Durante los próximos meses, las tres promociones que hoy comienzan su carrera como futuros policías se van a formar en cuestiones psicosociales, técnicas policiales, tráfico y seguridad vial, derecho penal, procesal y administrativo, pero también en primeros auxilios, emergencias y protección civil, “todo ello para ser la primera línea de respuesta en sus municipios y a hacer más fácil y mejor la vida de los demás”, ha valorado el consejero. En total serán hasta 1.335 horas: 670 teóricas y 665 de prácticas en los municipios en los que han obtenido su plaza y van a ejercer.

El acto de apertura de este curso de ingreso, que ha tenido lugar en el Centro de Recepción de Visitantes de la capital cordobesa, ha contado también con la asistencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; el presidente Audiencia Provincial Córdoba, Miguel Ángel Pareja; la directora del IESPA, Asunción Grávalos; la Comisaria Principal de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional, María Dolores López; y el intendente de la Policía Local de Córdoba, Juan Díaz.