La Feria del Caballo se prolonga hasta el 19 octubre
El Concurso de Doma Clásica abre la segunda parte de la 23 edición de Cabalcor
En esta primera competición participan 46 caballos del más alto nivel
Con el Concurso de Doma Clásica en el que toman parte 46 caballos de las cuadras más importantes de España se ha puesto en marcha la segunda parte de la edición número 23 de Cabalcor, la Feria del Caballo de Córdoba, organizada por Córdoba Ecuestre y que acogerá actos relacionados con el mundo equino hasta el día 19 de octubre. En junio ya se celebró la séptima Copa de España de Doma Vaquera.
Esta primera prueba de septiembre, que tiene el nivel de dos estrellas, supone el pistoletazo de salida a la parte más intensa de la edición de Cabalcor más larga de la historia y en la que se esperan recibir unas 80.000 personas, si se cumplen las previsiones de la organización. Entre todas las propuestas que incluye el programa pasarán por las instalaciones de las Caballerizas Reales de Córdoba unos 350 ejemplares equinos.
El concurso de doma clásica que se ha puesto en marcha este martes se prolongará hasta la jornada del miércoles, con un total de 92 salidas a pista de los participantes, por lo que la puntuación final y los ganadores se conocerán en la noche del miércoles.
Los carruajes
Después, este próximo sábado, se podrá disfrutar del Concurso Internacional de Atalajes Tradicionales en el que tomarán parte un total de 25 carruajes de España y Portugal, completamente engalanados y que recorrerán durante toda la mañana puntos emblemáticos de la ciudad.
La programación continuará el día 20 con la celebración de la octava Copa de España de Alta Escuela, para continuar durante los días 25 al 27 con el Concurso Morfológico de Pura Raza Española, en el que se espera contar con ejemplares llegados de 45 yeguadas de las más prestigiosas del país.
Este año el evento se prolonga hasta octubre, mes en el que tendrá lugar, los días 17 al 19, el Campeonato Nacional de Caballo Árabe, que contará con casi un centenar de caballos.
