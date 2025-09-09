El comercio cordobés reconocerá a profesionales y establecimientos en una gala el 27 de septiembre

Comercio Córdoba, la federación de los comerciantes cordobeses, celebrará el próximo 27 de septiembresu Gala de Reconocimientos del Comercio de Córdoba. El evento, que se desarrollará en las instalaciones del Jardín Botánico de Córdoba, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y los cuatro centros comerciales abiertos (CCA) de la ciudad.

Según Comercio Córdoba, la gala reconocerá el esfuerzo, la dedicación y la importancia de los profesionales y establecimientos que forman parte del tejido comercial cordobés. De esta forma, bajo el lema El valor de lo nuestro, los reconocimientos al comercio de cercanía en Córdoba pretenden valorar su labor, fomentar la excelencia e innovación, promover su imagen y apoyar su modernización.

Tres modalidades

Comercio Córdoba ha señalado que los reconocimientos se reparten en tres modalidades: Córdoba ciudad, centros comerciales abiertos de la ciudad de Córdoba y provincia de Córdoba. En la modalidad de Córdoba ciudad se entregarán los siguientes reconocimientos: comerciante del año, comercio innovador, comercio sostenible, comercio tradicional, trayectoria empresarial, organización/persona colaboradora con el sector, mujer comerciante, joven comerciante, trabajador/a, promoción del producto local y artesanía cordobesa y comerciante de mercados municipales.

Cartel de la Gala de Reconocimientos del Comercio de Córdoba. / CÓRDOBA

Los cuatro centros comerciales abiertos (Centro Córdoba, Ciudad Jardín, Santa Rosa-Valdeolleros y Viñuela) otorgan dos reconocimientos cada uno: comerciante del CCA y trayectoria empresarial del CCA.

Por su parte, los reconocimientos de la modalidad provincia de Córdoba serán: comerciante del año, comercio innovador, comercio sostenible, comercio tradicional, trayectoria empresarial, organización/persona colaboradora, mujer comerciante, joven comerciante, comercio artesano, comercio rural y trabajador/a.

Una noche especial

Los comerciantes cordobeses también han informado de que los candidatos han sido propuestos por las más de treinta organizaciones empresariales y CCA que forman parte de Comercio Córdoba.

Por último, Comercio Córdoba ha señalado que la gala será" una noche especial para poner en común tradición, innovación y futuro, celebrando juntos el papel fundamental del comercio de cercanía en la vida de Córdoba".