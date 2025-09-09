El Ayuntamiento de Córdoba reducirá el tiempo de revisión de los colegios tras resolver 2.459 incidencias en lo que va de año

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado un nuevo impulso al plan de mantenimiento de los colegios de la capital, definido en 2024, que permitirá acortar plazos. Según ha explicado el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, en rueda de prensa este martes, el objetivo es que, a partir de ahora, las revisiones periódicas en los centros se hagan cada seis semanas, frente a los dos meses que se tardaba hasta ahora, lo que permitirá acortar el tiempo de respuesta y avanzar en la prevención.

El anuncio se ha producido durante la rueda de prensa previa al inicio del curso escolar, en la que el concejal ha hecho balance de las tareas de mantenimiento realizadas en los colegios públicos de la ciudad durante el verano. En los meses de vacaciones, el Ayuntamiento ha resuelto 449 de las 562 incidencias registradas a 30 de junio, lo que supone un 80%. En el conjunto del año, el balance asciende a 2.459 incidencias resueltas y solo 113 pendientes. "Nos podemos sentir satisfechos sin caer en la autocomplacencia", ha subrayado Ruiz Madruga, quien ha recordado que la red escolar cordobesa es muy antigua y seguirá generando incidencias hasta que se acometan reformas de mayor calado.

Actuaciones destacadas

Entre las reparaciones más significativas realizadas se encuentra la instalación de nuevos cuadros eléctricos en el colegio Colón, en colaboración con la Junta de Andalucía, la reparación del gimnasio del colegio Algafequi, la reparación de tejado y cornisas en el colegio Santos Mártires, la impermeabilización de cubiertas en el colegio Mediterráneo, la reparación de cubierta en el colegio Tirso de Molina y la reforma de cocina en el colegio La Aduana.

Un obrero trabaja en las reparaciones del Colegio Algafequi. / A. J. González

Estas obras han supuesto una inversión aproximada de 160.000 euros. Además, se ha completado la pintura de 22 centros, se han sustituido vallas metálicas en 15, se han instalado 35 toldos de sombreo y se han plantado 136 árboles. También se han intensificado las labores de jardinería, poda, desbroce y, "por primera vez", limpieza de rejillas y sumideros para la recogida de aguas pluviales.

Próximos pasos

De cara a los próximos meses, el Ayuntamiento continuará con labores preventivas en calderas, limpieza de cubiertas y canalones para evitar goteras y humedades, así como el seguimiento de nuevas incidencias. Además, se están redactando los proyectos de reforma para 26 colegios, con prioridad en los que presentan más problemas estructurales.

“Queda mucho por hacer, pero tenemos un plan en el que creemos y confiamos. Los datos nos dicen que está funcionando y el sentir de la mayoría de los directores también es ese”, ha concluido el concejal.

El plan de mantenimiento de colegios se apoya en cuatro ejes que ha recordado el titular de Infraestructuras: la app de comunicación Mira por Córdoba; un mayor presupuesto; un nuevo sistema de resolución de incidencias; y el refuerzo de personal técnico y de oficios. "Ha habido un antes y un después: cada vez vamos más rápido en la atención y estamos generando un mayor confort a nuestros niños, que es el objetivo", ha destacado el edil.