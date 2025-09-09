Adif saca a licitación por 165.000 euros la nueva señalética de la estación de trenes "Córdoba-Julio Anguita"

La empresa pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha sacado a licitación los trabajos para instalar una "nueva señalética" para la estación de trenes de Córdoba, que llevará la nueva nomenclatura de "Córdoba-Julio Anguita". El coste de la licitación es de 165.988,41 euros, impuestos incluidos, y el plazo para la realización de las obras es de dos meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 24 de septiembre.

En el pliego que define el objeto del contrato, publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Adif explica que se trata de financiar las "actuaciones necesarias para la actualización y sustitución de los elementos existentes en las fachadas y los andenes" de la estación ferroviaria cordobesa. En total, serán sustituidos los cinco rótulos instalados actualmente en las fachadas y andenes, con el objetivo de adaptarlos a la nueva denominación. También se cambiarán los elementos gráficos de los carteles colgantes.

Iniciativa del Colectivo Prometeo

La iniciativa para que el nombre de Julio Anguita -fallecido hace cinco años- denominase a la estación de trenes de Córdoba fue impulsada por el Colectivo Prometeo, creado en su día por Anguita como plataforma ciudadana. El Ministerio de Transportes decidió el cambio de nomenclatura en mayo de este 2025, iniciando entonces los trámites, que han derivado en los trabajos ahora licitados y que deben dejar modificados los elementos visuales externos de la estación durante el mes de noviembre.

Julio Anguita, durante una entrevista con Diario CÓRDOBA en la plaza de la Magdalena. / Sánchez Moreno

Primer alcalde de la democracia

Julio Anguita fue elegido en el año 1979 como alcalde de Córdoba, liderando la candidatura del Partido Comunista de España. Se trataba del primer máximo regidor de la ciudad elegido democráticamente tras la dictadura franquista, cargo que ostentó hasta el año 1986. Posteriormente, Anguita pasó a ser una de las máximas figuras de la política nacional, liderando a Izquierda Unida, con la que logró los mejores resultados históricos conseguidos por esta formación. Anguita falleció en mayo del año 2020.