La UCO ejecuta actuaciones de mejora y equipamiento con los 2,6 millones del Plan de Infraestructuras de la Junta

La Universidad de Córdoba (UCO) ha llevado a cabo una serie de actuaciones de renovación y mejora de sus edificios y dependencias con cargo a los 2,59 millones de euros autorizados por la Junta de Andalucía a esta institución académica en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras del ejercicio 2024, ha informado la Junta en una nota de prensa.

Esta inversión se ha empleado para realizar proyectos considerados prioritarios por la UCO e incluye, entre otros, la primera fase de reurbanización del campus de Rabanales, que ha incluido la renovación de calzadas y acerados, una nueva red de saneamiento, agua potable y riego y la instalación de una iluminación eficiente en los viales y vallados perimetrales. También se ha destinado parte de los recursos a la reforma del local de información de estudiantes, a medidas de climatización para ahorro y eficiencia energética, a la electrificación de aulas o a la instalación de un ascensor en la Facultad de Medicina y Enfermería. El plan ha financiado, igualmente, la reparación de cubiertas de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, la adaptación de espacios de la sala de igualdad y la adecuación de la Estación Enológica de Montilla. A ello se suman obras en el edificio vial norte y en la sala de nuevas tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

Con esta cuantía se han reparado los cubiertas de la Facultad de Derecho de la UCO. / CÓRDOBA

Consenso entre Universidad y la Junta

Con carácter general, en la selección de las intervenciones en el conjunto de las universidades, que ha sido fruto del trabajo conjunto de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación con los rectores, se han primado las remodelaciones y adecuaciones de infraestructuras ya existentes y las actuaciones que se han tenido que llevar a cabo con carácter urgente para posibilitar la implantación de títulos incluidos en la nueva programación académica aprobada por la Junta, detalla la nota de prensa. Asimismo, se han elegido de forma preferente las inversiones que tenían como objetivo reducir el consumo de energía y aumentar la confortabilidad de la comunidad universitaria.

Los fondos de este plan se nutren de remanentes no afectados que son recursos procedentes en su totalidad de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía no ejecutadas por el sistema público de educación superior. Hasta el ejercicio 2019, el uso de estos recursos no estaba autorizado. Por tanto, según la administración regional, la puesta en marcha de este instrumento ha posibilitado a las universidades contar con una mayor disponibilidad presupuestaria de las transferencias que reciben del Ejecutivo autonómico para continuar con la renovación de las dotaciones universitarias y con los avances en materia de digitalización y eficiencia energética.

“Somos conscientes de la necesidad de renovar y modernizar las instalaciones de nuestras universidades para fortalecer su competitividad, mejorar su docencia y su actividad investigadora, incrementar su transferencia al tejido empresarial y, de esa manera, contribuir a un mayor desarrollo económico de los territorios en los que se insertan", ha subrayado el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Según ha destacado, esta herramienta constituye “una oportunidad para que las universidades apuesten por espacios sostenibles y accesibles para sus estudiantes y personal y cuenten con infraestructuras más eficientes, confortables y adaptadas a las exigencias de eficiencia energética”.

Plan de Inversiones e Infraestructuras

Este Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras de 2024 es el primero que se ha ejecutado en el marco del nuevo modelo de financiación universitaria, previsto para el periodo 2024-2027. Para el conjunto de los cuatro años, el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras dispondrá de una dotación inicial de 80 millones de euros, con una distribución anual de 20 millones como máximo por cada ejercicio y para todas las instituciones. La Consejería de Universidad y los rectores ya ultiman el reparto de fondos para el desarrollo del plan de 2025.

Para beneficiarse del Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras 2024-2027, la Junta de Andalucía ha establecido tres requisitos de carácter financiero que tiene que cumplir el sistema público universitario. El primero fija la obligación de disponer de transferencias autonómicas no ejecutadas a 31 de diciembre del año anterior a la ejecución de la inversión y el segundo exige a las universidades contar con un presupuesto (o prórroga) en situación de equilibrio en términos de contabilidad nacional. Y, en tercer lugar, se determina la necesidad de presentar para el ejercicio en el que se solicita la autorización una previsión de liquidación presupuestaria en equilibrio y un saldo positivo de transferencias no ejecutadas de la Junta.