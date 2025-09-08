Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reapertura del mirador de la Puerta del Puente, la última jornada de la Velá de la Fuensanta y la misa en honor a la patrona, ejes de la información de la jornada

Reabre el mirador de la Puerta del Puente

Reabre el mirador de la Puerta del Puente / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba ha izado este lunes la bandera de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial y ha reabierto la Puerta del Puente como mirador excepcional del río Guadalquivir y del Puente Romano. Este espacio, por ahora, se abrirá días puntuales pero el Ayuntaiento estudia ampliar la apertura. Por otro lado, la Velá de la Fuensanta se despide hoy en el día de la patrona y lo ha hecho por la puerta grande, con la tradicional salmorejá y el día del niño en los cacharritos. Sin salir de la festividad, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha oficiado la misa en honor a La Fuensanta. En su homilía ha llamado a la sociedad a "crecer en confianza y transmitir valores de respeto".

Además, destacamos estas otras noticias:

  1. La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
  2. Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
  3. El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
  4. Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
  5. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  6. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  7. El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
  8. El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba

El lujo de la ópera de cámara regresa a la Fundación Gala con una obra bufa de Haydn

La UCO ejecuta actuaciones de mejora y equipamiento con los 2,6 millones del Plan de Infraestructuras de la Junta

«Jamalají, jamalajá», la magia de la Velá de la Fuensanta llega a su fin

Córdoba iza la bandera de las Ciudades Patrimonio y reabre el mirador de la Puerta del Puente

PSOE y UGT denuncian el deterioro de lo público y de los derechos sociales y laborales en la provincia

El PSOE llevará al Pleno los incumplimientos del Gobierno municipal con los colegios públicos

El obispo insta a transmitir valores de respeto a la sociedad en su homilía ante la Virgen de la Fuensanta

Más de 4.000 personas en Córdoba acuden a CIC Batá en su búsqueda de empleo en el último año

