Córdoba ha izado este lunes la bandera de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial y ha reabierto la Puerta del Puente como mirador excepcional del río Guadalquivir y del Puente Romano. Este espacio, por ahora, se abrirá días puntuales pero el Ayuntaiento estudia ampliar la apertura. Por otro lado, la Velá de la Fuensanta se despide hoy en el día de la patrona y lo ha hecho por la puerta grande, con la tradicional salmorejá y el día del niño en los cacharritos. Sin salir de la festividad, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha oficiado la misa en honor a La Fuensanta. En su homilía ha llamado a la sociedad a "crecer en confianza y transmitir valores de respeto".

