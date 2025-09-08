La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La reapertura del mirador de la Puerta del Puente, la última jornada de la Velá de la Fuensanta y la misa en honor a la patrona, ejes de la información de la jornada
Córdoba ha izado este lunes la bandera de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial y ha reabierto la Puerta del Puente como mirador excepcional del río Guadalquivir y del Puente Romano. Este espacio, por ahora, se abrirá días puntuales pero el Ayuntaiento estudia ampliar la apertura. Por otro lado, la Velá de la Fuensanta se despide hoy en el día de la patrona y lo ha hecho por la puerta grande, con la tradicional salmorejá y el día del niño en los cacharritos. Sin salir de la festividad, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha oficiado la misa en honor a La Fuensanta. En su homilía ha llamado a la sociedad a "crecer en confianza y transmitir valores de respeto".
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Albañiles y camareros son los empleos con más perspectivas de ocupación
- Antonio Serrano, jefe de la Policía Local de Córdoba: «Los policías vienen mejor preparados, pero los antiguos tenían un trato a la gente distinto»
- Publicado el listado de renovados y admitidos en los huertos urbanos de Córdoba
- La UCO ejecuta actuaciones de mejora y equipamiento con los 2,6 millones del Plan de Infraestructuras de la Junta
Cultura
- El Cine Fuenseca proyecta 'Vida de Pablo', un retrato de una generación y de la Santa Marina de los 90
Sucesos
- Mercedes, una vecina de Sanlúcar de 47 años y con una hija: la primera víctima por violencia de género en Sevilla este 2025
Provincia
- El Ayuntamiento de Lucena espera que el colegio Antonio Machado albergue el nuevo comedor en el segundo trimestre
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
- Montilla logra una gran acogida de la ‘Vendimia Teatral’
Deportes
- Otra vez cojo en la izquierda: el Córdoba CF pierde a Alcedo, vigila a Vilarrasa y reabre el eterno debate
Andalucía
- La gripe aviar se extiende por Doñana con dos nuevos focos en Hinojos y obliga a elevar el nivel de alerta
España
- Sánchez anuncia un decreto para hacer efectivo el embargo de armas a Israel y sanciones al Gobierno de Netanyahu
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba