Empezamos este lunes festivo en la capital cordobesa hablando de empleo. Las profesiones con mayor ocupación en la provincia son la de albañil y camarero por el repunte de la construcción y el auge del turismo. En contratos temporales o fijos discontinuos la agricultura se sitúa a la cabeza. Por otra parte, si hablamos de desempleo, el ladrillo y el campo son los sectores que presentan una tasa de paro más baja, según la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal. En varias actividades las empresas tienen problemas para encontrar mano de obra. Por último, despedimos este boletín con la procesión de la patrona de la ciudad en su día de fiesta. Ayer, arropada por sus fieles, La Fuensanta regresó a su santuario desde la Catedral.

