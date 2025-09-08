La actualidad del lunes 8 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los empleos con mayor ocupación, los sectores con menor tasa de desempleo y el regreso de La Fuensanta a su santuario centran los titulares del festivo local
Empezamos este lunes festivo en la capital cordobesa hablando de empleo. Las profesiones con mayor ocupación en la provincia son la de albañil y camarero por el repunte de la construcción y el auge del turismo. En contratos temporales o fijos discontinuos la agricultura se sitúa a la cabeza. Por otra parte, si hablamos de desempleo, el ladrillo y el campo son los sectores que presentan una tasa de paro más baja, según la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal. En varias actividades las empresas tienen problemas para encontrar mano de obra. Por último, despedimos este boletín con la procesión de la patrona de la ciudad en su día de fiesta. Ayer, arropada por sus fieles, La Fuensanta regresó a su santuario desde la Catedral.
- Albañiles y camareros son los empleos con más perspectivas de ocupación
- El ladrillo y el campo, protagonistas de la bajada del paro durante el verano en Córdoba
- Córdoba se rinde a su patrona en su regreso al santuario
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Asaja afirma que la recogida de la aceituna contará con trabajadores extranjeros en Córdoba
- Construcor afirma que «si hubiese más mano de obra, habría más contratación»
- Antonio Serrano, jefe de la Policía Local de Córdoba: «Los policías vienen mejor preparados, pero los antiguos tenían un trato a la gente distinto»
- La Universidad de Córdoba anuncia la puesta en marcha de un plan de prevención de suicidios
- Domingo en la Velá de la Fuensanta: colesterol y devoción a partes iguales
- Seguimiento mínimo en la apertura comercial del primer domingo de septiembre
Agricultura
Provincia
- Cientos de vecinos y visitantes se dan cita en torno a los tradicionales Piostros de Pedroche
- Montilla celebra la pisa de la uva
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba unificará espacios para reforzar todas sus actividades
Deportes
- 80 años del estreno del viejo El Arcángel
- Alcaraz destroza a Sinner para reconquistar Nueva York y el trono mundial
Andalucía
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba