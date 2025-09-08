PSOE y UGT denuncian el deterioro de lo público y de los derechos sociales y laborales en la provincia

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el secretario general de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Aurelio Carrillo, han coincidido en denunciar el progresivo deterioro de los servicios públicos en la provincia, así como el enrarecimiento de los derechos laborales y sociales en empresas públicas como consecuencias de cambios impuestos por el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía.

Crespín y Carrillo han mantenido una reunión de trabajo en la que ambos han destacado “el clima de diálogo y la receptividad” a la hora de hablar de los problemas que afectan a las personas trabajadoras del sector público en la provincial, una encomienda que el dirigente sindical dice asumir “con la responsabilidad de liderar una federación que ostenta la mayoría de representación de las personas trabajadoras en las Administraciones Públicas en la provincia y a nivel estatal”.

Problemas en servicios esenciales

Crespín y Carrillo han indicado que se está produciendo “un deterioro de lo público que está afectando a sectores tan esenciales como la sanidad, la educación, los servicios de extinción de incendios o la dependencia, algo que nos debería hacer reflexionar sobre las garantías sociales que nos definen como sociedad y que, desde las instituciones públicas deben suponer una obligación para la ciudadanía”.

Ambos han recordado la necesidad de aumentar la plantilla del personal que gestiona los expedientes de dependencia para poder reducir el tiempo de espera de las personas que necesitan con urgencia esa atención, y que no pueden esperar, así como en otros ámbitos de lo público como la sanidad, bomberos forestales, y resto de sector público andaluz que necesita refuerzos para poder asumir la enorme carga de trabajo.

Del mismo modo, Carrillo ha denunciado “la situación que se vive en algunas empresas públicas andaluzas que, debido a los cambios impuestos desde el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, tienen a trabajadores que se rigen por distintos convenios y que, realizando mismo trabajo, cobran distintos salarios, algo que debemos ser ágiles en resolver”.

Negociación colectiva

Finalmente, el dirigente ugetista ha realizado un llamamiento para resolver a la mayor brevedad posible algunas situaciones que se están dando en las administraciones locales de la provincia de bloqueo de la negociación colectiva, así como la culminación de procesos de estabilización que hay aún pendientes para cumplir con la exigencia europea de no superar el 8% de temporalidad.

Por último, Rafi Crespín y Aurelio Carrillo han ensalzado la línea de diálogo abierta y la actitud proactiva para trabajar en la línea de defender y garantizar, cada uno desde su posición, unos servicios públicos de calidad “justos e irreemplazables” y los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras del sector público en la provincia de Córdoba.