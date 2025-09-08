Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 8 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 9 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:
Alfonso García Aragonés
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
José Caballero Rodríguez
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
