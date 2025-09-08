El PSOE llevará a Pleno los incumplimientos del Gobierno municipal con los colegios públicos

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno municipal del próximo jueves una moción con los incumplimientos con los colegios públicos del Gobierno municipal del PP tras seis cursos escolares gobernando la ciudad “en los que ha faltado un compromiso real con las infraestructuras educativas”, propiedad del Ayuntamiento de Córdoba y cuya conservación, mantenimiento y vigilancia le corresponde.

“Tenemos constatados patios que se inundan en invierno con las lluvias, grietas en paredes, mala carpintería, baños sin renovar, filtraciones y goteras, sistemas eléctricos que no sostienen el uso, patios sin desbrozar y con mala jardinería, aulas sin aire acondicionado, y todo, absolutamente todo, es una negligencia que está cometiendo el Gobierno del PP, que lo poco que invierte lo hace en cosas que no son obligatorias”, ha detallado la concejal socialista Isabel Bernal, a través de una nota de prensa.

Bernal ha destacado que este 2025 es la primera vez en la historia del Ayuntamiento en que el presupuesto anual dedica más dinero para subvenciones que para inversiones. Como ejemplo, ha informado de que en distintos plenos y comisiones han solicitado que el Ayuntamiento colabore con la difusión de la campaña de matriculación en los colegios públicos, negándose en todas las ocasiones, lo que a juicio de Bernal “da idea de la mala gestión y los intereses que les mueven, ya que mientras que se promocionan negocios y entidades particulares, así como se da dinero a cuestiones como conciertos y espectáculos, no son capaces ni de promocionar algo que pertenece al Ayuntamiento, que es un servicio público esencial y que usan miles de cordobeses y cordobesas menores de edad”.

Programa ‘Arreglamos tu cole’

La socialista ha exigido respuestas ágiles y urgentes desde el área de Infraestructuras, así como el fortalecimiento de este servicio con personal para, entre otras cuestiones, mejorar los sistemas eléctricos, que, en muchos casos, no soportan las necesidades eléctricas diarias.

Asimismo, ha demandado el cumplimiento en todos los centros del plan ‘Arreglamos tu cole’, presentado por el Gobierno local en 2023, así como garantizar que existan conserjes en todos los centros y que se realicen las sustituciones necesarias con agilidad; el desbroce de los centros, especialmente a comienzo de curso, y la mejora de los trabajos de jardinería; la organización y el aumento del número de personal de limpieza de los centros desde Sadeco; y agilizar el proyecto de instalación de toldos para dar mayores sombras a los colegios y cuyo plazo de ejecución es de 2025.

Absentismo escolar

Entre otros aspectos, Bernal ha apelado a mejorar la eficacia y colaboración en los procedimientos de absentismo escolar en los que participa el Ayuntamiento, la participación en los procesos de matriculación con campañas y promoción de la escuela pública, un diagnóstico de la climatización de los centros y reforzar el trabajo conjunto de los centros educativos y los servicios sociales comunitarios para la gestión de los comedores, unidades de calle y equipos de tratamiento familiar.

En este sentido, el grupo municipal socialista que el Consejo Escolar Municipal haga un seguimiento sobre el cumplimiento y desarrollo de todas las competencias del Gobierno del PP en el ámbito de los colegios de la Educación Pública, y que los concejales relacionados con las competencias del funcionamiento de los colegios públicos comparezcan de forma trimestral en el Consejo Escolar Municipal para informar sobre sus actuaciones y poder dar cuentas a las comisiones y al Pleno.