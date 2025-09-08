Festividad de la patrona
El obispo insta a transmitir valores de respeto a la sociedad en su homilía ante la Virgen de la Fuensanta
José Ramón Agote recibe la Medalla de la Diócesis por sus 40 años de servicio a la Cáritas de la parroquia
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha oficiado este lunes la tradicional misa en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad, en su Santuario. La ceremonia, concelebrada con el Cabildo Catedral y ambientada musicalmente por el coro de la Catedral dirigido por Clemente Mata, ha reunido a fieles y autoridades en un acto cargado de solemnidad.
Durante su homilía, el obispo ha señalado que hoy, el día de la Virgen de la Fuensanta, llegamos con un "corazón lleno de sentimientos y emociones". El prelado ha presentado a la Virgen María "como fuente de la esperanza", en unos tiempos en los que "necesitamos crecer en confianza y transmitir valores de respeto".
Para concluir, monseñor Jesús Fernández ha invitado a los fieles a postrarse a los pies de la Virgen de la Fuensanta para "que interceda por nosotros ante el Señor". "Ayúdanos a crecer ante los problemas del mundo y de los vecinos de esta ciudad y, sobre todo, danos un corazón confiado", ha afirmado.
Tras la homilía, el feligrés José Ramón Agote Esparcia ha recibido de manos del obispo la Medalla de la Diócesis en reconocimiento de los 40 años de servicio y entrega a la Cáritas Parroquial de la parroquia de la Fuensanta.
Entre los asistentes a la eucaristía se encontraban el alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado por miembros de su equipo de gobierno; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo, junto a otros representantes institucionales.
