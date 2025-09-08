EL TIEMPO
Lunes festivo con nubes previo a un vaivén de temperaturas en Córdoba: así se portarán los termómetros
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y provincia
Tras un fin de semana de calor sofocante, con aviso amarillo incluido, los termómetros vivirán un vaivén de temperaturas a partir de este lunes, festivo local por el Día de la Fuensanta en Córdoba, que incluirá un notorio descenso de los valores térmicos, especialmente de las mínimas, para repuntar de nuevo con la llegada del fin de semana.
Para este lunes, 8 de septiembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables, girando a componente oeste y ocasionalmente moderados por la tarde.
Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 19º y 34º; en Lucena, entre 19º y 31º; en Pozoblanco, entre 16º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 30º.
El tiempo en Córdoba este martes
Para el martes 9 de septiembre, la Aemet apunta cielos poco nubosos. Temperaturas en descenso generalizado. Vientos de flojos a moderados de componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 32º; en Lucena, entre 16º y 28º; en Pozoblanco, entre 13º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 15º y 27º.
- El tiempo en Lucena
- El tiempo en Cabra
- El tiempo en Priego
- El tiempo en Montalbán
- El tiempo en Villanueva de Córdoba
- El tiempo en Villaviciosa de Córdoba
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba