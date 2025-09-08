Lunes festivo con nubes previo a un vaivén de temperaturas en Córdoba: así se portarán los termómetros

Tras un fin de semana de calor sofocante, con aviso amarillo incluido, los termómetros vivirán un vaivén de temperaturas a partir de este lunes, festivo local por el Día de la Fuensanta en Córdoba, que incluirá un notorio descenso de los valores térmicos, especialmente de las mínimas, para repuntar de nuevo con la llegada del fin de semana.

Para este lunes, 8 de septiembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Vientos flojos variables, girando a componente oeste y ocasionalmente moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán hoy en Córdoba entre 19º y 34º; en Lucena, entre 19º y 31º; en Pozoblanco, entre 16º y 30º, y en Priego de Córdoba, entre 17º y 30º.

El tiempo en Córdoba este martes

Para el martes 9 de septiembre, la Aemet apunta cielos poco nubosos. Temperaturas en descenso generalizado. Vientos de flojos a moderados de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 32º; en Lucena, entre 16º y 28º; en Pozoblanco, entre 13º y 27º, y en Priego de Córdoba, entre 15º y 27º.