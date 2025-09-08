Economía
Construcor afirma que «si hubiese más mano de obra, habría más contratación»
Manuel Murillo, responsable de Empleo y Formación de la patronal, admite que «no tenemos capacidad para atender la demanda que hay y la que vendrá»
Manuel Murillo, responsable de Empleo y Formación de la asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras (Construcor), afirma que «si hubiese más mano de obra, habría más contratación, sin duda. Estamos haciendo, incluso, gestiones para traer extranjeros en origen».
En esta línea, destaca que en la actualidad «hay mucha actividad. En verano se contrata más para cubrir vacaciones, pero, además, ahora hay mucha demanda en Córdoba, y hay demanda que no somos capaces de atender». Según explica, el sector, en sus diferentes actividades, está generando empleo y las empresas rechazan proyectos porque no tienen capacidad para atenderlos.
Este responsable de la patronal admite que «está costando mucho trabajo» incorporar a nuevos trabajadores al sector y señala que en estos momentos no se está realizando el necesario relevo generacional. Por ello, «estamos, incluso, formando. No tenemos capacidad para atender la demanda que hay y la que vendrá», indica. Acerca de esta necesidad, recuerda a modo de ejemplo que la base logística del Ejército de Tierra «se tiene que desarrollar entera».
