Calcinadas dos viviendas deshabitadas tras dos incendios en el Casco Histórico

Los bomberos de Córdoba han extinguido la tarde de este lunes dos incendios en dos viviendas con similares características pero en puntos diferentes del Casco Histórico. Las dos casas, deshabitadas y ubicadas en la calle Aceituno y la calle Buen Pastor, han quedado completamente calcinadas, en parte, por el mal estado en el que se encontraban, según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS).

El incendio de la calle Aceituno se ha iniciado en torno a las 20.30 horas, según ha explicado el Servicio de Emergencias 112, por circunstancias que por el momento se desconocen. Las llamas han dañado, prácticamente, toda la vivienda que se encontraba "en muy malas condiciones", según señalan los bomberos, al igual que la de la calle Buen Pastor.

No ha habido heridos a causa de ninguno de los incendios ni ha sido necesario desalojar otras viviendas, ya que el fuego no se ha propagado más allá de los muros de casa una de las casas. Los bomberos han detallado que han sido dos fuegos importantes, pero que afortunadamente se han extinguido rápidamente y sin complicación.