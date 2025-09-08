Asaja afirma que la recogida de la aceituna contará con trabajadores extranjeros en Córdoba

El presidente de Asaja, Fernando Adell, lamenta que «en la estadística hay mucho paro, aunque hacen falta trabajadores». De este modo, destaca que en 2025 han trabajado en la recogida de la naranja en Córdoba profesionales marroquíes. Además, su organización agraria cuenta con autorización (del Servicio Andaluz de Empleo) para traer, de nuevo, un contingente de trabajadores marroquíes para la recogida de la aceituna, y hay empresas que ya han manifestado su interés por contar con esta mano de obra.

«Se necesitará a trabajadores extranjeros para la recogida de la aceituna. Si la cosecha es buena, harán falta más trabajadores. Es muy probable que sea necesaria bastante mano de obra», explica, haciendo referencia a las previsiones sobre la próxima campaña.

Al ser consultado por el empleo en el sector primario durante el verano que finalizará en breve, el presidente de Asaja recuerda que en estos meses se desarrollan múltiples tareas en la agricultura y en la ganadería que mantienen la ocupación. «Hay bastante trabajo en las cebollas, ajos, etcétera, y esto hace que no haya paro», señala.

También recuerda que este año «se ha podido regar más y los cultivos de riego son los que generan más mano de obra». «Si hubiera más trabajadores, hay trabajo para más», asegura.

