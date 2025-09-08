Economía
Asaja afirma que la recogida de la aceituna contará con trabajadores extranjeros en Córdoba
Fernando Adell, lamenta que «en la estadística hay mucho paro, aunque hacen falta trabajadores»
El presidente de Asaja, Fernando Adell, lamenta que «en la estadística hay mucho paro, aunque hacen falta trabajadores». De este modo, destaca que en 2025 han trabajado en la recogida de la naranja en Córdoba profesionales marroquíes. Además, su organización agraria cuenta con autorización (del Servicio Andaluz de Empleo) para traer, de nuevo, un contingente de trabajadores marroquíes para la recogida de la aceituna, y hay empresas que ya han manifestado su interés por contar con esta mano de obra.
«Se necesitará a trabajadores extranjeros para la recogida de la aceituna. Si la cosecha es buena, harán falta más trabajadores. Es muy probable que sea necesaria bastante mano de obra», explica, haciendo referencia a las previsiones sobre la próxima campaña.
Al ser consultado por el empleo en el sector primario durante el verano que finalizará en breve, el presidente de Asaja recuerda que en estos meses se desarrollan múltiples tareas en la agricultura y en la ganadería que mantienen la ocupación. «Hay bastante trabajo en las cebollas, ajos, etcétera, y esto hace que no haya paro», señala.
También recuerda que este año «se ha podido regar más y los cultivos de riego son los que generan más mano de obra». «Si hubiera más trabajadores, hay trabajo para más», asegura.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba