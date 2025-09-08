Más de 4.000 personas en Córdoba acuden a CIC Batá en su búsqueda de empleo en el último año

CIC Batá ha acompañado en su búsqueda de empleo a 4.018 personas desempleadas durante el último año, a través de las seis Unidades de Orientación Profesional del Programa Andalucía Orienta que gestiona en Córdoba.

Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 942 de estas personas accedieron al mercado laboral, lo que supone que el 23% de las personas atendidas lograron un puesto de trabajo. La gran mayoría, 925, encontró un puesto de trabajo por cuenta ajena, mientras que 17 optaron por emprender su propio negocio.

El perfil de las personas usuarias ofrece datos reveladores sobre las personas que necesitan más apoyo a la hora de encontrar un empleo. El perfil de quienes acudieron al servicio muestra una mayoría de mujeres, con un 59% (2.375), frente al 41% de hombres (1.643). En cuanto a la edad, casi la mitad de las personas atendidas tenía más de 45 años, mientras que el resto se repartió entre el grupo de 30 a 44 años (26%) y menores de 30 (25%).

CIC Batá es la organización que gestiona el mayor número de puntos de Andalucía Orienta en la ciudad de Córdoba. Con seis oficinas, tiene presencia en el Distrito Sur, en la Zona Norte-Moreras y en la Zona Occidente-Palmeras y Aeropuerto.

Cuatro de estas oficinas atienden a colectivos en riesgo de exclusión social, ofreciendo un apoyo especialmente valioso a quienes afrontan mayores dificultades de inserción laboral, mientras que las otras dos están dirigidas a personas desempleadas en general.

El presidente de CIC Batá, Rafael Cantero, destaca que “estos buenos datos son el resultado de más de dos décadas de colaboración entre CIC Batá y el Servicio Andaluz de Empleo en el desarrollo de este programa de orientación laboral”.

Más de 6.700 personas atendidas en Andalucía

Estos datos se enmarcan dentro de la labor más amplia que CIC Batá realiza en Andalucía. En el último año, un total de 6.772 personas desempleadas han recurrido a los servicios de orientación laboral en las diez unidades que gestiona en Córdoba, Sevilla y Granada.

En este período, el acompañamiento de CIC Batá permitió que 1.677 personas encontraran empleo, lo que supone el 23% de quienes participaron en el programa. La gran mayoría, 1.647, accedió a un contrato por cuenta ajena, y 30 pusieron en marcha su proyecto de autoempleo.

Al igual que en Córdoba, las mujeres fueron mayoría entre las personas usuarias de estas unidades, con un 61% (4.119 personas), frente al 39% de hombres (2.653). En cuanto a la edad, más de la mitad de las personas atendidas tenía más de 45 años, mientras que el resto se distribuye casi a partes iguales entre jóvenes menores de 30 años (23%) y personas de entre 30 y 44 años (26%).

Colectivos en riesgo de exclusión social

Cantero subraya que la entidad “pone su mayor empeño en acompañar a las personas más vulnerables, ayudándolas a desarrollar sus competencias personales, profesionales y sociales, y reforzando su confianza para acceder y mantenerse en el mercado laboral”.

En toda Andalucía, CIC Batá gestiona, además de las seis oficinas de Córdoba, tres Unidades de Orientación Profesional en Sevilla —dos en la capital y una en Morón de la Frontera— y una en Granada. De las diez, ocho están especializadas en la atención a colectivos en riesgo de exclusión social.

Para llevar a cabo este trabajo, la organización cuenta con un equipo de 40 profesionales, en su mayoría mujeres con experiencia en orientación laboral y empleabilidad, que atienden de manera personalizada a cada persona usuaria.

Desde 2003, las unidades de CIC Batá ofrecen un servicio integral que combina asesoramiento, información sobre el mercado de trabajo, apoyo en la elaboración de herramientas de búsqueda de empleo y formación en competencias digitales. A través de Andalucía Orienta, también se facilita el acceso a programas de formación, fomento del empleo y autoempleo.

CIC Batá es una entidad andaluza del tercer sector con más de 30 años de trabajo en empleo y formación, educación para el desarrollo y cooperación internacional, con sede central en Córdoba y delegaciones en Sevilla, Granada y Mozambique.