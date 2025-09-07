La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La jornada del domingo en la Velá de la Fuensanta, el escaso seguimiento al primer domingo de apertura de los comercios y los proyectos urbanísticos que se impulsarán los próximos meses en la ciudad abren la crónica vespertina
La Velá de la Fuensanta sigue su curso y con ella las degustaciones, uno de los principales reclamos de esta fiesta. Hoy ha sido el turno de la huevá. La prohermandad de la Bondad y la AVV San José Obrero reparten 1.800 huevos y 70 kilos de chorizo en una jornada calurosa con colas para catar este manjar. Por otro lado, este domingo, el primero de septiembre, ha sido el primero de libertad horaria para los comercios de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). La vía libre a la apertura ha tenido escaso seguimiento por parte de los negocios y también por los clientes. Se ha observado poco movimiento en las principales calles comerciales con pocas tiendas abiertas. Por último, en este inicio del curso, te contamos cuáles son los más de 50 proyectos urbanísticos que se pondrán en marcha en la ciudad en los próximos meses.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba inicia el curso político con la incertidumbre de la agenda electoral
- Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre: "Ha habido un crecimiento importante de la industria del caballo en Córdoba"
- Empresarios y sindicatos temen una ralentización del nivel de crecimiento en Córdoba
- Las entidades sociales de Córdoba recuperan el aliento en septiembre tras «un verano muy duro»
- ¿Preparados para la caída de las temperaturas? Los termómetros bajarán hasta 7 grados en los próximos días
Cultura
- El Museo Arqueológico retoma el 14 de septiembre las visitas guiadas 'Córdoba, encuentro de Culturas'
Deportes
Provincia
- Una bola de fuego se extingue sobre Priego de Córdoba tras sobrevolar Andalucía a 79.000 km/hora
- El instituto Alto Guadiato de Peñarroya tendrá nuevas instalaciones para el grado en soldadura
Andalucía
Sucesos
España
- El Gobierno busca acelerar carpetas pendientes con los socios para allanar la negociación de Presupuestos
Internacional
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba