La Velá de la Fuensanta sigue su curso y con ella las degustaciones, uno de los principales reclamos de esta fiesta. Hoy ha sido el turno de la huevá. La prohermandad de la Bondad y la AVV San José Obrero reparten 1.800 huevos y 70 kilos de chorizo en una jornada calurosa con colas para catar este manjar. Por otro lado, este domingo, el primero de septiembre, ha sido el primero de libertad horaria para los comercios de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). La vía libre a la apertura ha tenido escaso seguimiento por parte de los negocios y también por los clientes. Se ha observado poco movimiento en las principales calles comerciales con pocas tiendas abiertas. Por último, en este inicio del curso, te contamos cuáles son los más de 50 proyectos urbanísticos que se pondrán en marcha en la ciudad en los próximos meses.

