El inicio de curso marca la actualidad del domingo. En política, está marcado por la incertidumbre por la convocatoria de elecciones. Los partidos tratan de mantener activa la gestión del día a día mientras vigilan a Pedro Sánchez y Juanma Moreno, que pueden llamar al voto en cualquier momento. Por otra parte, en materia urbanística, más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses. La obra del polígono de La Rinconada, la licitación de los edificios de la BLET, la ronda Norte, el estreno de los antiguos juzgados y más anillo verde y hoteles, son algunas de las iniciativas previstas. Y desde el punto de vista económico, empresarios y sindicatos discrepan sobre lo que puede acontecer y temen que el crecimiento del último año se ralentice.

