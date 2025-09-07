La actualidad del domingo 7 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El inicio del curso político, los proyectos urbanísticos previstos para los últimos meses y la perspectiva de sindicatos y empresarios sobre la economía centran los titulares del día
El inicio de curso marca la actualidad del domingo. En política, está marcado por la incertidumbre por la convocatoria de elecciones. Los partidos tratan de mantener activa la gestión del día a día mientras vigilan a Pedro Sánchez y Juanma Moreno, que pueden llamar al voto en cualquier momento. Por otra parte, en materia urbanística, más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses. La obra del polígono de La Rinconada, la licitación de los edificios de la BLET, la ronda Norte, el estreno de los antiguos juzgados y más anillo verde y hoteles, son algunas de las iniciativas previstas. Y desde el punto de vista económico, empresarios y sindicatos discrepan sobre lo que puede acontecer y temen que el crecimiento del último año se ralentice.
- Córdoba inicia el curso político con la incertidumbre de la agenda electoral
- Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
- Empresarios y sindicatos temen una ralentización del nivel de crecimiento
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Respeto y entusiasmo en el traslado de la Fuensanta desde su barrio a la Catedral
- Las entidades sociales recuperan el aliento tras «un verano muy duro»
- Rafael Blanco, presidente de Córdoba Ecuestre: "Ha habido un crecimiento importante de la industria del caballo en Córdoba"
- Centenares de cordobeses acuden a la Velá de la Fuensanta "al olor de las sardinas"
- La Junta vigila las granjas avícolas de Córdoba, donde no se han detectado casos de gripe aviar
Provincia
- Antonio Pulido ensalza el papel del vino en su pregón de la Fiesta de la Vendimia de Montilla
- El Ayuntamiento de Priego licita por tercera vez las obras del futuro museo del aceite
- A prisión cuatro de los 11 detenidos en la operación antidroga en Lucena y Villa del Río
- Alegría y ganas de pasarlo bien en la Feria de Villa del Río
Cofradías
Cultura
- Álvaro Benito, cantante de Pignoise: «Vamos al estudio cuando nos los pide el cuerpo, no como un funcionariado»
Toros
Cambio climático
Medio ambiente
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba