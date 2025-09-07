Javier Ruiz asume la concejalía de Educación en Palma del Río

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha designado a Javier Ruiz como nuevo concejal de Educación en el Ayuntamiento de la localidad. Javier Ruiz suma a sus responsabilidades la gestión educativa de la Administración municipal y seguirá también al frente de Inclusión Social y Mayores.

El anterior concejal de educación, Eduardo López, seguirá al frente del Patronato Deportivo Municipal y de la delegación de Deportes. Eduardo López ha confirmado que abandona esta delegación tras aprobar unas oposiciones como profesor y que se incorporará este mismo curso a la plantilla del instituto de Secundaria Antonio Gala de Palma del Río.

El nuevo delegado de Educación, Javier Ruiz, obtendrá también la liberación al 100% que recaía sobre Eduardo López. Un asunto que deberá ser aprobado por la corporación municipal en pleno, aunque según la alcaldesa, Javier Ruiz asumirá sus responsabilidades en educación “esta misma semana”.

Este es el cuarto cambio que se realiza en esta legislatura con Matilde Esteo como alcaldesa. El primero fue precisamente tras la renuncia de María Teresa Merinas y por la que entraba en el equipo de gobierno Javier Ruiz como delegado de Inclusión Social y Mayores.

Berta Martínez también renunció a su cartera de Festejos y asumió la misma Antonio Martín, el también concejal de Tradiciones populares. El tercero de los cambios ocurrió en la delegación de Medio ambiente, que pasó de manos del primer teniente de alcalde, Juan Trujillo, a Francisco Javier Navarro. Por tanto, este es el cuarto cambio de las concejalías del actual equipo de gobierno, aunque se mantienen los nombres.