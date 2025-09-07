Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 7 de septiembre de 2025

Festividad

Tercera jornada de la Velá de la Fuensanta

A las 12.30, degustación popular La Huevá, con la colaboración de la AVV San José Obrero; a las 14.00, actuación de las academias de Nanes Luna y Flora e hija; a las 19.30, solemne Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de la Fuensanta presidida por el Excmo. y Rvdmo Sr. Jesús Fernández González, Obispo de Córdoba y concelebrada por el Cabildo Catedralicio. Posterior traslado de la Virgen al Santuario. Participan las Hermandades y Cofradías de Córdoba. Los niños reciben a la Virgen con campanitas a la entrada del Santuario; a las 21.00, tendrá lugar la actuación de la academia de baile Baila comingo; a las 22.30, actuará el grupo Calleja Sur, y para finalizar, a las 00.00 horas, música a cargo del grupo tributo años 80/90 Maikel y los enganches.

CÓRDOBA. Plaza del Pocito. Avda. de la Fuensanta. Desde las 12.30 horas.

Muestra

Sigue ‘Un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa. Ángel de Saavedra, 9. De 10.00 a 14.00 horas.

Exposición

Continúa la exposición ‘Señales’

Hasta el próximo 15 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera, un artista que ha dedicado su vida a la exploración constante de nuevos lenguajes y materiales.