Procesión
Córdoba se rinde a su patrona en su regreso al santuario
La Virgen de la Fuensanta recorrió las calles de la ciudad, acompañada por una multitud de fieles, tras la solemne misa celebrada en la Catedral
Córdoba ha vivido este domingo una de sus jornadas más significativas del calendario religioso y cofrade con la celebración de la misa en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad y de las cofradías cordobesas, en la Catedral presidida por el obispo de Córdoba Jesús Fernández.
Puntualmente, cientos de fieles se dieron cita en la Catedral, principalmente representantes de las hermandades y cofradías de la ciudad, para participar en la eucaristía en honor de la patrona de la ciudad, que lucía en un lateral del altar mayor entronizada en su paso ricamente ataviada con manto rojo y exornada con distintas variedades florales predominando las rosas blancas.
Poco antes de concluir la eucaristía, el obispo bendijo el pendón con el escudo de la ciudad ofrendado por el concejal Julián Urbano en representación del Ayuntamiento y que desde ahora estará ubicado en el camarín de la Virgen.
Regreso al santuario
Finalizada la celebración litúrgica, comenzó a formarse el cortejo para dar inicio a la gloriosa procesión de retorno al santuario donde se venera la imagen. Abriendo el camino, en la cruz de guía, la banda Caído Fuensanta marcaba el paso hacia su barrio. Tras ella, se sucedían las representaciones de distintas hermandades, tanto de penitencia como de gloria, que, poco a poco, iban avanzando por la Puerta de Santa Catalina buscando la calle Magistral González Francés.
En el interior de la Catedral, el paso de la Virgen de la Fuensanta, bajo el mando del capataz Fernando Chiachío, daba sus primeros pasos. Poco después, el característico templete de plata cruzaba la Puerta de las Palmas de la Catedral, mientras la sevillana banda del Maestro Tejera interpretaba la Marcha Real. A continuación, sonaba Fuensanta Coronada, la patrona de Córdoba ya estaba ante la atenta mirada de cientos de personas que llenaban el Patio de los Naranjos.
A lo largo del recorrido, la Virgen fue acompañada por cientos de personas que la siguieron por un itinerario que recorrió distintas calles del casco histórico hasta la llegada a su santuario, donde la Virgen fue recibida con repiques de campanas, vivas, aplausos y una gran afluencia de fieles que aguardaban su llegada en las puertas del santuario.
Un acto que cada año sirve de antesala al día grande, el día de la Fuensanta, donde la Virgen permanecerá en su santuario para recibir la visita de miles de cordobeses que, un año más, volverán a demostrar el arraigo de la devoción popular hacia la Virgen de la Fuensanta.
