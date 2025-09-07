Comercio
Hacemos Córdoba exige al alcalde que presione a la Junta y tenga un plan B ante la imposición de la ZGAT
El grupo municipal asegura que el actual modelo tiene "consecuencias muy negativas para las condiciones laborales del sector" y que "ni crea empleo, ni mejora la economía local"
El grupo municipal de Hacemos Córdoba llevará al próximo Pleno del 11 de septiembre una pregunta dirigida al alcalde sobre la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), una figura que, tal y como está diseñada por la Junta de Andalucía, según la formación, "afecta gravemente a centenares de trabajadores y trabajadoras del comercio en la ciudad de Córdoba".
La coalición de izquierdas segura que la Junta lleva dos años imponiendo un modelo de ZGAT que obliga a abrir comercios prácticamente todos los domingos y festivos del año, "con consecuencias muy negativas para las condiciones laborales del sector". “Estamos hablando de un perjuicio claro para la clase trabajadora y, especialmente, para las mujeres, que son quienes soportan mayoritariamente este peso”, han señalado desde Hacemos Córdoba.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Córdoba presentó en su día una propuesta consensuada que limitaba tanto el ámbito territorial como el número de días festivos afectados. La Junta la rechazó, por lo que Córdoba presentó una alegación que sigue aún pendiente de respuesta.
Por ello, Hacemos Córdoba exigirá al alcalde que presione al gobierno andaluz para que adopte la propuesta consensuada en la ciudad y, al mismo tiempo, que disponga ya de un plan B en caso de que la Junta se mantenga en su empeño de imponer su modelo. “No basta con declaraciones: el alcalde debe implicarse de lleno para que se respete el consenso alcanzado en Córdoba y garantizar alternativas si la Junta vuelve a dar la espalda a las trabajadoras y trabajadores”, han advertido.
Medida negativa
La coalición recuerda que la ZGAT en su formato actual “ni crea empleo, ni mejora la economía local, ni beneficia al pequeño comercio”. Por el contrario, “aumenta la precariedad, dificulta la conciliación y genera una competencia desleal que amenaza la supervivencia del comercio de proximidad”.
Hacemos Córdoba insiste en que seguirá defendiendo el consenso alcanzado en la ciudad y en que no permitirá que el PP en la Junta y en el Ayuntamiento "sigan dando la espalda a las necesidades de la clase trabajadora".
