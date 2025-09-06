La Unesco califica como "ejemplar" la respuesta del Cabildo al fuego en la Mezquita-Catedral

El director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Lazare Eloundou, ha calificado como "ejemplar" la actuación del Cabildo de la Catedral de Córdoba ante el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto. En una comunicación remitida al presidente de este órgano, Joaquín Alberto Nieva, destaca "los protocolos de prevención contra incendios que fueron implementados y aplicados de manera coordinada y oportuna".

A esto añade que tal respuesta "permitió evitar pérdida de vidas humanas o un fuego de grandes proporciones y daños a este valiosísimo monumento, de excepcional importancia para toda la humanidad". En este sentido, traslada al deán presidente su "más sincero agradecimiento, por la eficaz manera en que el Cabildo Catedral de Córdoba, junto con las autoridades locales de la ciudad, lograron rápida y eficientemente controlar el incendio".

Lazare Eloundou afirma que, "como señaló nuestra directora general en su carta del 14 de agosto al alcalde de Córdoba, la previsión mostrada al garantizar medidas de preparación frente a incendios y una rápida capacidad de respuesta por parte del Cabildo Catedral resulta ejemplar y merece ser compartida con otros sitios de Patrimonio Mundial".