Cultura
La Unesco califica como "ejemplar" la respuesta del Cabildo al fuego en la Mezquita-Catedral
El director del Centro del Patrimonio Mundial, Lazare Eloundou, envía un correo a Joaquín Alberto Nieva destacando la aplicación de protocolos de prevención
El director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Lazare Eloundou, ha calificado como "ejemplar" la actuación del Cabildo de la Catedral de Córdoba ante el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto. En una comunicación remitida al presidente de este órgano, Joaquín Alberto Nieva, destaca "los protocolos de prevención contra incendios que fueron implementados y aplicados de manera coordinada y oportuna".
A esto añade que tal respuesta "permitió evitar pérdida de vidas humanas o un fuego de grandes proporciones y daños a este valiosísimo monumento, de excepcional importancia para toda la humanidad". En este sentido, traslada al deán presidente su "más sincero agradecimiento, por la eficaz manera en que el Cabildo Catedral de Córdoba, junto con las autoridades locales de la ciudad, lograron rápida y eficientemente controlar el incendio".
Lazare Eloundou afirma que, "como señaló nuestra directora general en su carta del 14 de agosto al alcalde de Córdoba, la previsión mostrada al garantizar medidas de preparación frente a incendios y una rápida capacidad de respuesta por parte del Cabildo Catedral resulta ejemplar y merece ser compartida con otros sitios de Patrimonio Mundial".
Carta de la Unesco al CabildoCarta de la Unesco al Cabildo
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años