Centenares de vecinos de Córdoba se han dado cita este sábado en la sardiná y la degustación gratuita de la Velá de la Fuensanta mientras que otros tantos han disfrutado de la 15ª Ruta del Caimán por el río Guadalquivir en una jornada festiva en el barrio. Por otra parte, en plena crisis sanitaria por los focos de gripe aviar detectada en Andalucía, la Junta vigila granjas de Córdoba pese a no haber detectado casos en la provincia. Y cierra el boletín una noticia deportiva. El lateral del Córdoba Juan María Alcedo estará unos tres meses de baja por una luxación acromioclavicular de tercer grado que sufrió en el partido contre el Castellón.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Sucesos

España

Sociedad

Deportes