La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El sábado en la Velá de la Fuensanta, la vigilancia de la Junta de las granjas por la gripe aviar y la lesión del lateral del Córdoba CF, Juan María Alcedo, marcan la tónica informativa
Centenares de vecinos de Córdoba se han dado cita este sábado en la sardiná y la degustación gratuita de la Velá de la Fuensanta mientras que otros tantos han disfrutado de la 15ª Ruta del Caimán por el río Guadalquivir en una jornada festiva en el barrio. Por otra parte, en plena crisis sanitaria por los focos de gripe aviar detectada en Andalucía, la Junta vigila granjas de Córdoba pese a no haber detectado casos en la provincia. Y cierra el boletín una noticia deportiva. El lateral del Córdoba Juan María Alcedo estará unos tres meses de baja por una luxación acromioclavicular de tercer grado que sufrió en el partido contre el Castellón.
- Centenares de cordobeses acuden a la Velá de la Fuensanta "al olor de las sardinas"
- La Junta vigila las granjas avícolas de Córdoba, donde no se han detectado casos de gripe aviar
- El Córdoba CF pierde a Juan María Alcedo hasta el 2026
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Qurtuba Academy, el nuevo proyecto de Paco Morales: «El dinero no será un freno para estudiar en nuestras cocinas»
- La Unesco califica como "ejemplar" la respuesta del Cabildo al fuego en la Mezquita-Catedral
- El oro se revaloriza un 32% y genera incertidumbre en el sector joyero cordobés
- Dos heridos, trasladados a un centro sanitario tras un incendio de vivienda en Valdeolleros
- Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España
Provincia
- Cabra vive un intenso fin de semana de feria con un centenar de actos
- Una sentencia "pionera" en Córdoba declara nulo el índice IRPH en una hipoteca
- Detenidos tres vecinos de Sevilla por el robo de maquinaria agraria de una furgoneta en Montoro
Andalucía
- Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
Sucesos
España
- Sánchez acusa al PP de apelar a la violencia por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno: "Se han rendido al odio de la ultraderecha"
Sociedad
Deportes
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba