Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El sábado en la Velá de la Fuensanta, la vigilancia de la Junta de las granjas por la gripe aviar y la lesión del lateral del Córdoba CF, Juan María Alcedo, marcan la tónica informativa

La sardiná de la Velá de la Fuensanta.

La sardiná de la Velá de la Fuensanta. / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Centenares de vecinos de Córdoba se han dado cita este sábado en la sardiná y la degustación gratuita de la Velá de la Fuensanta mientras que otros tantos han disfrutado de la 15ª Ruta del Caimán por el río Guadalquivir en una jornada festiva en el barrio. Por otra parte, en plena crisis sanitaria por los focos de gripe aviar detectada en Andalucía, la Junta vigila granjas de Córdoba pese a no haber detectado casos en la provincia. Y cierra el boletín una noticia deportiva. El lateral del Córdoba Juan María Alcedo estará unos tres meses de baja por una luxación acromioclavicular de tercer grado que sufrió en el partido contre el Castellón.

  1. La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
  2. Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
  3. El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
  4. Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
  5. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  6. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  7. El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
  8. El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba

La Junta vigila las granjas avícolas de Córdoba, donde no se han detectado casos de gripe aviar

Centenares de cordobeses acuden a la Velá de la Fuensanta "al olor de las sardinas"

Seis municipios de Córdoba se unen al primer gran itinerario cicloturístico cultural de España

Una sentencia "pionera" en Córdoba declara nulo el índice IRPH en una hipoteca

La Unesco califica como "ejemplar" la respuesta del Cabildo al fuego en la Mezquita-Catedral

Dos heridos, trasladados a un centro sanitario tras un incendio de vivienda en Valdeolleros

Qurtuba Academy, el nuevo proyecto de Paco Morales: «El dinero no será un freno para estudiar en nuestras cocinas»

