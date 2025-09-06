La actualidad del sábado 6 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El proyecto Qurtuba Academy del chef Paco Morales, la victoria del Córdoba CF ante el Castellón y la incertidumbre en el sector joyero por el gran aumento del precio del oro abren informativamente el fin de semana
El chef cordobés Paco Morales es el impulsor de Qurtuba Academy, un proyecto de escuela de hostelería que atraviesa su recta final antes de abrir sus puertas en el Campus FP Córdoba. El 15 de septiembre será el día que marque el pistoletazo de salida de un plan para el que Morales ya ha reclutado a la plantilla de profesores y diseñado las becas, que cubrirán hasta el 80% del coste. Es la noticia con la que damos la bienvenida al primer fin de semana de septiembre. En deportes, el Córdoba CF logró anoche su primera victoria de la temporada tras imponerse por dos goles a uno ante el Castellón. Y volviendo a lo más local, damos cuenta de la incertidumbre y el temor en el sector de la joyería cordobesa por el importante incremento del precio del oro, que está en máximos históricos este mes, y su afectación a los pedidos.
- Qurtuba Academy, el nuevo proyecto de Paco Morales: «El dinero no será un freno para estudiar en nuestras cocinas»
- El Córdoba CF tumba al Castellón y vuelve a saborear la victoria (2-1)
- El oro se revaloriza un 32% y genera incertidumbre en el sector joyero de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Un pregón de la Velá con campanazo y orgullo 'Fuensantero'
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- Los Bomberos, el obispo de Bangassou, Medina Azahara y Carmen Avilés, medallas al mérito y de la ciudad de Córdoba 2025
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 implicados
- Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras
- El hotel de la Casa de los Guzmanes en el Realejo prevé abrir en 2028
- Un total de 4.500 escolares de dos años estrenan gratuidad en el servicio de atención socioeducativa en Córdoba
Provincia
- El PSOE de Andalucía abre su curso político en Montilla con María Jesús Montero al frente
- La Diputación financiará la adecuación de los espacios para impartir las prácticas de la FP Dual de su plan direct
- Baena pide al Gobierno que declare la Semana Santa de Interés Turístico Internacional
Córdoba Salud
- Córdoba y Andalucía registran un 'boom' de la fisioterapia, con el triple de profesionales en ejercicio
Cultura
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años