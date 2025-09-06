Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 6 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El proyecto Qurtuba Academy del chef Paco Morales, la victoria del Córdoba CF ante el Castellón y la incertidumbre en el sector joyero por el gran aumento del precio del oro abren informativamente el fin de semana

El Córdoba CF venció anoche al Castellón en El Arcángel.

El Córdoba CF venció anoche al Castellón en El Arcángel. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El chef cordobés Paco Morales es el impulsor de Qurtuba Academy, un proyecto de escuela de hostelería que atraviesa su recta final antes de abrir sus puertas en el Campus FP Córdoba. El 15 de septiembre será el día que marque el pistoletazo de salida de un plan para el que Morales ya ha reclutado a la plantilla de profesores y diseñado las becas, que cubrirán hasta el 80% del coste. Es la noticia con la que damos la bienvenida al primer fin de semana de septiembre. En deportes, el Córdoba CF logró anoche su primera victoria de la temporada tras imponerse por dos goles a uno ante el Castellón. Y volviendo a lo más local, damos cuenta de la incertidumbre y el temor en el sector de la joyería cordobesa por el importante incremento del precio del oro, que está en máximos históricos este mes, y su afectación a los pedidos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Córdoba Salud

Cultura

  1. La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
  2. Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
  3. El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
  4. Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
  5. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  6. El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
  7. El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
  8. El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años

