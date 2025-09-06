El chef cordobés Paco Morales es el impulsor de Qurtuba Academy, un proyecto de escuela de hostelería que atraviesa su recta final antes de abrir sus puertas en el Campus FP Córdoba. El 15 de septiembre será el día que marque el pistoletazo de salida de un plan para el que Morales ya ha reclutado a la plantilla de profesores y diseñado las becas, que cubrirán hasta el 80% del coste. Es la noticia con la que damos la bienvenida al primer fin de semana de septiembre. En deportes, el Córdoba CF logró anoche su primera victoria de la temporada tras imponerse por dos goles a uno ante el Castellón. Y volviendo a lo más local, damos cuenta de la incertidumbre y el temor en el sector de la joyería cordobesa por el importante incremento del precio del oro, que está en máximos históricos este mes, y su afectación a los pedidos.

