Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 6 de septiembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Segunda jornada de la Velá de la Fuensanta

Segunda jornada de la Velá de la Fuensanta / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Festividad

Segunda jornada de la Velá de la Fuensanta

A las 12.00 habrá una degustación popular de frutas, con la colaboración de la AVV. San José Obrero y Mercacórdoba; a las 12.30 tendrá lugar La sardiná; a las 14.00, actuación musical del grupo Oro y plata; a las 18.45, bendición de las aguas del Pocito, en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta;_ a las 19.00 se celebrará una eucaristía y se trasladará la Virgen con Santo Rosario a la Santa Iglesia Catedral, con los grupos jóvenes de las Cofradías Cordobesas junto con la Delegación Diocesana de Juventud; a las 21.00, Plis plas circo ofrecerá un show infantil; a las 22.00 actuarán los coros La Jarana y Amigos de San José Obrero, y para finalizar, a las 23.30 horas, música a cargo del grupo La Gramola.

CÓRDOBA. Plaza del Pocito.

Avda. de la Fuensanta.

Desde las 12.00 horas.

Música

Actuación de Pedro Oregón

Dentro del ciclo Flamenco en la terraza tendrá lugar la actuación del cantaor Pedro Oregón, acompañado por Juan Marín a la guitarra. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. CRV.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Música

Concierto de The New Raemon

El Ambigú de la Axerquía se convierte en el escenario ideal para disfrutar de The New Raemon y Antonio Fernández al Chelo en concierto + sesión MiamigoMigue Dj..

CÓRDOBA. Sala Ambigú de la Axerquía.

Menéndez Pidal, s/n.

22.00 horas.

Exposición

Inauguración de ‘Retratos con motivo’

Se inagura la exposición de Goval Retratos con motivo.

CÓRDOBA. Taberna Fuenseca.

Juan Rufo, s/n.

13.30 horas.

