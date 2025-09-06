Dos heridos, trasladados a un centro sanitario tras un incendio de vivienda en Valdeolleros

Dos personas afectadas por inhalación de humo han sido trasladadas a un centro sanitario este sábado en Córdoba tras el incendio registrado en una vivienda. El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 Andalucía indica que el incidente ha ocurrido en la calle Espejo Blancas, en el barrio de Valdeolleros.

En torno a las 00.15 horas, este servicio ha sido alertado de la presencia de mucho humo en un inmueble, por lo que han sido activados la Policía Nacional, la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y el 061. Finalmente, se trataba de un incendio que ha afectado a la cocina y que ya había sido extinguido a la llegada de los efectivos del SEIS.

De esta forma, los bomberos solo han tenido que realizar labores de ventilación en el piso. Además, el 061 ha trasladado a dos personas a un centro sanitario por la posible afectación por inhalación de humo, dado que una de ellas es asmática. Una de las evacuadas es una mujer de 30 años de edad, pero por el momento no ha trascendido información sobre la segunda víctima.