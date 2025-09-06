Los fallecidos en Córdoba el sábado 6 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 7 de septiembre, está prevista la siguiente inhumación:

Juan José Arcos Lazo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonia Frías Obejo

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Enrique Rangel Gamero

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonia Jiménez Fernández

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.