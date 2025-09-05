Huerta de Santa Isabel Oeste, el entorno de Hitachi y Ciudad de Levante serán las zonas en las que más viviendas se construirán dentro del proyecto municipal de levantar 30.000 nuevos inmuebles para el futuro cercano. Una cifra que adelantó ayer el alcalde, José María Bellido, en Los Desayunos de CÓRDOBA, y en la que hoy profundizamos. Por ejemplo, Huerta de Santa Isabel Oeste aportará 3.663 nuevas viviendas, aunque la carretera del Aeropuerto expandirá enormemente la ciudad por el suroeste con otras 6.800. El gran crecimiento por el este vendrá de la mano del nuevo barrio de Ciudad de Levante, que estará ubicado tras el de Fátima y en el que habrá más de 4.000 nuevos inmuebles. Es la noticia que abre un boletín informativo cargado de novedades. En lo más local, también destacan las medallas de la ciudad, que este año son para los bomberos, el obispo de Bangassou, Medina Azahara y Carmen Avilés. Y nuevo día con una noticia importante en sucesos: hay 470 implicados en Córdoba en una macrocausa por un fraude a la Seguridad Social.

