Los barrios donde se construirán 30.000 nuevas viviendas en la capital; las medallas de la ciudad y la macrocausa contra el fraude a la Seguridad Social acaparan los focos
Huerta de Santa Isabel Oeste, el entorno de Hitachi y Ciudad de Levante serán las zonas en las que más viviendas se construirán dentro del proyecto municipal de levantar 30.000 nuevos inmuebles para el futuro cercano. Una cifra que adelantó ayer el alcalde, José María Bellido, en Los Desayunos de CÓRDOBA, y en la que hoy profundizamos. Por ejemplo, Huerta de Santa Isabel Oeste aportará 3.663 nuevas viviendas, aunque la carretera del Aeropuerto expandirá enormemente la ciudad por el suroeste con otras 6.800. El gran crecimiento por el este vendrá de la mano del nuevo barrio de Ciudad de Levante, que estará ubicado tras el de Fátima y en el que habrá más de 4.000 nuevos inmuebles. Es la noticia que abre un boletín informativo cargado de novedades. En lo más local, también destacan las medallas de la ciudad, que este año son para los bomberos, el obispo de Bangassou, Medina Azahara y Carmen Avilés. Y nuevo día con una noticia importante en sucesos: hay 470 implicados en Córdoba en una macrocausa por un fraude a la Seguridad Social.
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- Los Bomberos, el obispo de Bangassou, Medina Azahara y Carmen Avilés, medallas al mérito y de la ciudad de Córdoba 2025
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 implicados
Córdoba ciudad
- Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras
- El hotel de la Casa de los Guzmanes en el Realejo prevé abrir en 2028
- El aparcamiento de la plaza de toros se remodelará y será subterráneo
- El Ayuntamiento de Córdoba reabrirá el mirador de la Puerta del Puente el día 8 de septiembre
- Estos son los cortes de tráfico previstos en Córdoba por la Velá de la Fuensanta que comienza esta noche
Provincia
- La Diputación financiará la adecuación de los espacios para impartir las prácticas de la FP Dual de su plan director
- El PSOE de Andalucía abre su curso político en Montilla con María Jesús Montero al frente
- Baena pide al Gobierno que declare la Semana Santa de Interés Turístico Internacional
Deportes
Cultura
Andalucía
- Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
España
- La presidenta del Poder Judicial califica de "impropias y rechazables" las "insistentes descalificaciones a la justicia"
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov