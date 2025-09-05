La actualidad del viernes 5 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El amplio desarrollo urbanístico de la capital; la defensa de la Formación Profesional de la provincia y la sentencia por el crimen del Arenal abren la persiana del quiosco digital
El futuro PGOM vertebrará el desarrollo urbanístico de Córdoba y ampliará exponencialmente el parque inmobiliario previsto en la ciudad. El aumento de la densidad y la edificabilidad permitirán que se construyan 30.000 viviendas en los próximos años, tal y como desveló ayer el alcalde, José María Bellido, en Los Desayunos de Córdoba. Aunque el acto dio para mucho más, puesto que el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, apeló a la industrialización de la provincia con el motor que supone la defensa y a dar a conocer los "buenos centros de FP" que hay en Córdoba. Finalmente, en sucesos, informamos sobre la sentencia del crimen del Arenal. El asesino de Álex pasará 8 años en un centro de internamiento terapéutico.
- El alcalde anuncia la construcción de 30.000 viviendas en los próximos años en Córdoba
- La Diputación de Córdoba impulsará la industrialización en Defensa con un plan director
- Crimen del Arenal: el asesino de Álex, condenado a ocho años de internamiento terapéutico
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Bellido: "Nos debemos al pueblo de Córdoba y si reclama más limpieza, tenemos que mejorar"
- Urbanismo saca a concurso las obras de un nuevo tramo del anillo verde de Córdoba
- El alcalde de Córdoba insiste en mantener el trazado de la ronda Norte porque no hay "ninguna alternativa"
- Urbanismo da luz verde a la construcción de una residencia de estudiantes en Rabanales 21
Provincia
- Cabra vive un nuevo 4 de septiembre con la tradicional 'Bajá' de la Virgen de la Sierra
- Una importante operación antidroga de la Policía Nacional en Lucena se salda con 11 detenidos
Cofradías
Campo
Deportes
- El Córdoba CF y el Castellón buscan su primera victoria en Liga
- Los Mikel certifican un plácido estreno de España en Bulgaria
Cultura
Internacional
- Una veintena de países se "comprometen formalmente" a desplegar tropas en Ucrania si se firma la paz
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos