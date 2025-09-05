Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 5 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El amplio desarrollo urbanístico de la capital; la defensa de la Formación Profesional de la provincia y la sentencia por el crimen del Arenal abren la persiana del quiosco digital

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en Los desayunos de CÓRDOBA.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, en Los desayunos de CÓRDOBA. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El futuro PGOM vertebrará el desarrollo urbanístico de Córdoba y ampliará exponencialmente el parque inmobiliario previsto en la ciudad. El aumento de la densidad y la edificabilidad permitirán que se construyan 30.000 viviendas en los próximos años, tal y como desveló ayer el alcalde, José María Bellido, en Los Desayunos de Córdoba. Aunque el acto dio para mucho más, puesto que el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, apeló a la industrialización de la provincia con el motor que supone la defensa y a dar a conocer los "buenos centros de FP" que hay en Córdoba. Finalmente, en sucesos, informamos sobre la sentencia del crimen del Arenal. El asesino de Álex pasará 8 años en un centro de internamiento terapéutico.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cofradías

Campo

Deportes

Cultura

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents