Tribunales
SPJ-USO pide implantar la jornada de tarde en el juzgado de Violencia machista de Córdoba
El sindicato plantea que este régimen, con carácter voluntario, permitiría dar salida a los asuntos "sin obligar a prolongaciones gratuitas y sin regulación" de los horarios
El sindicato SPJ-USO ha solicitado a la Consejería de Justicia la implantación de una "jornada vespertina retribuida, con carácter voluntario", en el juzgado de Violencia sobre la mujer de Córdoba para aliviar su "sobrecarga de trabajo estructural".
En un escrito al que ha accedido este periódico, la organización lamenta que los funcionarios sufren en la actualidad "prolongaciones constantes de horario sin retribución específica" y detalla que esta situación "ha obligado a una compensación improvisada en forma de días libres, que no puede considerarse adecuada ni suficiente". En este sentido, afirma que "la presión laboral se ha intensificado, con consecuencias evidentes para la salud de los funcionarios".
Mayor carga para los juzgados
A este escenario se añade que, a partir del 1 de octubre, con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, los juzgados de Violencia "asumirán más volumen y diversidad de delitos, lo que supondrá un incremento previsible y cierto de la carga de trabajo", recuerda SPJ-USO.
Además, previsiblemente, en 2026 el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba asumirá la competencia en materia de violencia de género de los partidos judiciales de Cabra, Lucena y Pozoblanco, lo que supondrá "un agravamiento de la situación actual de saturación".
Por ello, el sindicato reclama un refuerzo inmediato de personal para el juzgado de Violencia sobre la mujer de Córdoba; el establecimiento de un régimen de jornada vespertina retribuida, "para dar salida al volumen de asuntos sin obligar a prolongaciones gratuitas y sin regulación", y una evaluación "urgente" de riesgos psicosociales en este órgano judicial.
