Balance de 2024
Los procedimientos judiciales por narcotráfico aumentan un 14% en Córdoba
La Fiscalía alerta de que "las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas y entran incluso por el Guadalquivir"
Los procedimientos judiciales por narcotráfico han experimentado un incremento "reseñable" en Córdoba durante 2024, con una subida anual del 14%, según se desprende de la memoria de la Fiscalía General del Estado, que ha sido presentada este viernes por Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el inicio del año judicial.
En esta línea, el documento señala que en Andalucía se han incoado 5.276 procedimientos y esta cifra supone una subida del número de asuntos en todas las fiscalías provinciales, salvo en Huelva. También describe como "reseñable" los incrementos anotados en Jaén, del 16,56% interanual, y en Córdoba, del 14%, y precisa que en estas provincias no hay fiscal delegado antidroga.
La próxima semana, previsiblemente, se difundirá la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía. No obstante, la Fiscalía General avanza que "el aumento más significativo en el número de procedimientos se observa en Málaga, con un 28,65% más que en 2023". La capital de la Costa del Sol "se consolida en números globales como la tercera provincia, tras Barcelona y Madrid, con más procedimientos sobre tráfico de drogas", destaca.
Narcolanchas en el Guadalquivir
En este sentido, el Ministerio Fiscal afirma que "Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y, desde el punto de vista de visibilidad, es sin duda la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas, que hace notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que, por su esencia, suele estar oculto y trata de pasar desapercibido".
Así, la memoria afirma que el fenómeno "se torna cada vez más grave, puesto que, como reflejan las memorias de los delegados de la Fiscalía Antidroga en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir".
En cuanto a las sustancias estupefacientes, detalla que ya no se limitan al transporte de hachís, sino que se usan cada vez más para el traslado de cocaína. A modo de ejemplo, afirma que "solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025 fueron intervenidas 10 toneladas de cocaína, en apenas dos semanas, en zonas colindantes con el río Guadalquivir, en lo que es ya una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa".
470 investigados por fraude a la Seguridad Social
La memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada este viernes, destaca la existencia de un procedimiento "de singular volumen y complejidad" por delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social que cuenta con 470 personas investigadas en Córdoba.
Se trata de una causa que está siendo tramitada por la sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de Córdoba y que se estructura en una pieza principal y numerosas piezas separadas. La memoria detalla que el importe de la defraudación ronda los 2.000.000 de euros.
Los delitos se habrían cometido mediante un entramado de empresas meramente instrumentales, "que generaban altas formales con contratos de trabajo ficticios para obtener prestaciones por desempleo, maternidad e incapacidad".
Según ha podido confirmar este periódico, en la actualidad el procedimiento se encuentra pendiente de la celebración del juicio, aunque ya se han alcanzado numerosos acuerdos de conformidad en piezas separadas.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov