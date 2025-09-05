La plataforma Niñ@s del Sur cuestiona la planificación del nuevo curso en Córdoba

La plataforma de ampas Niñ@s del Sur ha cuestionado en un comunicado la planificación del curso escolar realizada en Córdoba la Delegación de Educación y ha criticado "el triunfalismo y condescendencia del delegado, Diego A. Copé".

Según la plataforma, en respuesta a la entrevista publicada el pasado domingo en Diario CÓRDOBA, "el delegado habla de que su equipo y él han preparado el curso con planificación, pero a fecha 3 de septiembre, sigue habiendo claustros que no están completos y no puede organizar las tutorías porque aún no saben cuántas líneas tendrán". También apuntan a la sobreratio que se da en algunos centros y señalan que "no se puede justificar con la excepcionalidad" que haya aulas con ratios ilegales de 26 y 27 alumnos, "eso no puede ser excusa para incumplir la ley porque es como decir que se delinque, pero solo un poco", recalcan.

Por último, se refieren al desarrollo de la aplicación de la ley de climatización "que acumula un retraso enorme" y plantean que "no sirve de nada aprobar una ley si no tiene dotación presupuestaria".

Por último, sobre su elección de la escuela concertada para la educación de sus hijas apuntan que "nos cuesta imaginar a los miembros del consejo de administración de Coca Cola bebiendo Pepsi".