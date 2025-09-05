La ONCE dedica el cupón del 15 de septiembre a la joyería cordobesa

El delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco han presentado este viernes, en la Escuela de Joyería del Parque Joyero de Córdoba, el cupón que la organización dedica a la joyería cordobesa y que corresponderá con el sorteo del próximo día 15 de septiembre.

El de la joyería forma parte de la serie que la ONCE está sacando bajo el lema Tradición a mano y tiene como motivo una de las piezas de plata de las que elaboran los joyeros cordobeses, según se ha puesto de manifiesto en el acto de presentación, en el que también se ha indicado que serán cinco millones de cupones los que se distribuyan por todo el territorio nacional. Según han señalado los responsables de la ONCE, tanto la pieza que aparecen como las manos que la sustenta "ponen en valor el mimo y la dedicación con el que los joyeros cordobeses trabajan el metal para dar lugar a intrincados patrones en los mejores materiales". Es, en definitiva, "un homenaje a la artesanía y como forma de expresión artística".

Martínez se ha mostrado "muy orgulloso" de reivindicar el potencial de la joyería cordobesa a través del cupón, además de "su calidad artística y su dimensión económica como fuente generadora de empleo, medio de cohesión social y también como recurso turístico y cultural sostenible", dijo. En ese sentido, el delegado de la ONCE pidió al sector que se "abra a la discapacidad y confíe en su talento y su capacidad como un valor añadido más a su estrategia comercial".

Un sector estratégico para Andalucía

Por su parte, la consejera ha apuntado que la joyería "constituye un sector estratégico para Andalucía, que en Córdoba concentra el 95% de la producción andaluza y el 60% de la nacional, con más de 1.250 empresas y 15.000 empleos directos e indirectos. Asimismo la consejera destacó igualmente el papel de la Escuela de Joyería de Córdoba, Centro de Referencia Nacional en Joyería y Orfebrería, que ofrece formación especializada y de calidad con una inserción laboral del 80%.

Por último, Blanco también ha puesto en valor la labor de la ONCE, "una institución ejemplar en inclusión y autonomía", con más de 75.000 trabajadores en España, de los que el 60% tienen discapacidad y cerca de 15.000 trabajan en Andalucía. Por ello ha considerado que "este cupón es un doble homenaje: al talento y la proyección internacional de la joyería andaluza, y a la ONCE, que nos recuerda cada día que la inclusión es posible".

Sorteo de ls ONCE

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.