Nuevos pasos del futuro hotel de la Casa de los Guzmanes en el Realejo

El hotel proyectado en la antigua casa de los Guzmanes, en la calle Realejo de Córdoba, avanza con el desarrollo de nuevos trámites ante la Gerencia Municipal de Urbanismo. De esta forma, la sociedad Córdoba Realejo ha solicitado calificación ambiental de la actividad de hotel de cinco estrellas, de acuerdo con el proyecto presentado.

La apertura está prevista en los próximos tres años. Grupo Gimeno, propietario del inmueble, ha avanzado que este nuevo alojamiento turístico dispondrá de entre 50 y 60 habitaciones, y contará con un gimnasio y una zona wellness, entre otros servicios.

En esta línea, al tiempo que se frenan las viviendas turísticas en la ciudad, otras modalidades de alojamientos turísticos continúan su expansión. El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba también publica este viernes la solicitud, por parte de la empresa Famtourist, de calificación ambiental para un conjunto de apartamentos turísticos, de una llave, que se ubicará en el número 12 de la calle Duque de Fernán Núñez, en el centro de la ciudad.

Asimismo, la sociedad Galiot Pérez ha solicitado calificación ambiental de la actividad de alojamientos turísticos de una llave en el número 3 de la calle Veterinaria María Cerrato, localizada en el barrio de Ciudad Jardín.