Los bomberos, el obispo de Bangassou, Medina Azahara y Carmen Avilés, medallas al mérito y de la ciudad de Córdoba 2025

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto aprobar el próximo jueves, 11 de septiembre, a través de una proposición conjunta de los cuatro grupos municipales, la concesión al Servicio Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la Medalla al Mérito de la Ciudad por "la labor ejemplar, que ha quedado aún más de manifiesto este verano" con intervenciones cruciales como la del incendio que afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado 8 de agosto. "Hay que destacar la rapidísima actuación de los efectivos en este caso, con riesgo para su propia integridad física, una respuesta ágil y eficaz que ha permitido que el fuego no haya tenido consecuencias mayores en el principal monumento de la ciudad", argumenta la proposición.

Asimismo, el Pleno subraya "la dedicación, el esfuerzo, la profesionalidad y la entrega" con la que los bomberos actúan cada vez que son requeridos para ello, destacando, por ejemplo, su contribución en labores de rescate como las desempeñadas en Valencia tras la Dana, o en su propio trabajo para sofocar incendios como el que también se ha desencadenado este verano en el entorno de la Carretera de Trassierra.

Juan José Aguirre, obispo de Bangossou. / MANUEL MURILLO

Juan José Aguirre

Además de los Bomberos, el Pleno de Córdoba propone conceder la Medalla al Mérito de la Ciudad a Juan José Aguirre, obispo de Bangassou desde 1999. El Pleno destaca de Aguirre su labor, su compromiso y su constante defensa de los derechos humanos en la República Centroafricana donde viajó por primera vez en 1980. Desde entonces, son 45 años alzando la voz a favor de los más vulnerables y los más necesitados. Aguirre es autor de numerosos artículos de denuncia, narrando la violación constante de los derechos humanos a los que es sometido su pueblo, e imparte conferencias en diferentes ciudades de España y del mundo en las que cuenta la realidad de inseguridad y hambre a la que sus feligreses se enfrentan cada día.

Es, además, presidente de honor de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Diócesis de Bangassou, son constantes las iniciativas que desarrolla para sembrar la esperanza sobre el terreno y para concienciar al resto del mundo sobre la cruda realidad que allí se vive.

Concierto de despedida de Medina Azahara en Córdoba. / Víctor Castro

Medina Azahara

Por otro lado, el Pleno acordará la concesión de la Medalla de la Ciudad al grupo Medina Azahara, uno de los grupos más emblemáticos del rock andaluz que se despide de los escenarios después de una rica y larga trayectoria, y a Carmen Avilés, que ha puesto el listón del atletismo cordobés en lo más alto.

En el caso de los primeros, tras casi medio siglo de carrera, este galardón supone el broche de oro a una trayectoria iniciada en 1979 y que culmina este año, dejando tras de sí más de 4.000 conciertos, veinte discos y cientos de miles de seguidores en todo el mundo, especialmente en su tierra natal. A lo largo de sus más de 45 años de trayectoria, el grupo ha mantenido un vínculo inquebrantable con Córdoba y Andalucía, con constantes referencias a su tierra en la discografía de la banda. Desde la formación inicial, integrada por Manuel Martínez (voz), Miguel Galán (guitarra), José Antonio Molina (batería) y los tristemente desaparecidos Manuel Molina (bajo) y Pablo Rabadán (teclados), a la actual, en la que Paco Ventura (guitarra) y Manuel Ibáñez (teclados) acompañan a Manuel Martínez, por la banda han pasado músicos míticos, como Randy López, Pepe Bao, Charly Rivera, José Miguel Fernández, Alfonso Ortega, Álvaro Coronado o Fernando Prats, entre otros, y todos ellos han enarbolado la bandera de Córdoba en los escenarios que han pisado.

Carmen Avilés, tras ganar una medalla de plata en el 4x400 del reciente Campeonato de España. / CÓRDOBA

Carmen Avilés

Por último, el Pleno entiende que Carmen Avilés ha puesto el listón del atletismo cordobés en lo más alto. Natural de Córdoba y formada en el Club Atletismo Los Califas, ha demostrado su talento en competiciones internacionales. Su palmarés incluye una medalla de plata en el Europeo Sub-20 de 2021, un bronce en el Europeo Sub-23 de 2023 y su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con el equipo español de relevos. La cordobesa, que estará en el Mundial de Tokio, acumula un gran año en el que ha estado presente en la histórica final de 400 metros del Nacional de pista cubierta. Posteriormente, estuvo citada por España para el Mundial de relevos de China, donde la del Playas de Castellón participó en el relevo mixto, logrando su billete para el Mundial de Tokio. Avilés es un ejemplo de espíritu de superación, de dedicación y constancia para alcanzar la excelencia, una ardua tarea que la ha llevado a ocupar la sexta posición de España en el ránking absoluto de este año por el nivel de sus marcas.